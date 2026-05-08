“Chile ya tuvo una discusión”: ministra Marín descarta cambios en la ley de aborto en tres causales

La secretaria de Estado aseguró estar enfocada en la agenda del Gobierno de José Antonio Kast.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, zanjó una de las grandes dudas que se había planteado semanas atrás: el futuro de la ley de aborto en tres causales.

En conversación con Radio Cooperativa aclaró que el Gobierno de José Antonio Kast no tiene previsto innovar respecto a este tema. A eso se suma que tampoco tienen entre sus planes realizar cambios reglamentarios, como en la objeción de conciencia.

“Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia“, señaló de entrada la secretaria de Estado.

Sobre el aborto en tres causales, la ministra Marín sostuvo que “existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social“.

Consultada respecto a su postura sobre el aborto libre, la secretaria de Estado dejó en claro que su opinión es “pública” y que actualmente la prioridad que tiene es “sacar adelante la agenda del gobierno del presidente José Antonio Kast“.