IPC de 1,3% en abril: los productos que subieron y bajaron de precio

El motor del alza del IPC fue el aumento en el precio de los combustibles, y se trata del mayor aumento mensual del índice desde julio de 2022.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A un 1,3% llegó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante abril, de acuerdo con lo reportado esta jornada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De esta forma, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza a un 2,7% , mientras que en doce meses llega a un 4%, un punto más que la meta establecida por el Banco Central.

Según el informe del INE, el motor del alza del IPC fue el aumento en el precio de los combustibles registrados en el país, y se trata del mayor aumento mensual del índice desde julio de 2022.

IPC de abril: los productos que subieron y bajaron

El reporte del INE detalló que, si bien el IPC mostró un alza de 1,3% en abril, no todos los productos que componen la canasta anotaron incidencias positivas.

Así, entre los productos que subieron y bajaron de precio ese mes se cuentan los siguientes: