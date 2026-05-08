IPC de 1,3% en abril: los productos que subieron y bajaron de precio

A un 1,3% llegó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante abril, de acuerdo con lo reportado esta jornada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De esta forma, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza a un 2,7% , mientras que en doce meses llega a un 4%, un punto más que la meta establecida por el Banco Central.
Según el informe del INE, el motor del alza del IPC fue el aumento en el precio de los combustibles registrados en el país, y se trata del mayor aumento mensual del índice desde julio de 2022.
IPC de abril: los productos que subieron y bajaron
El reporte del INE detalló que, si bien el IPC mostró un alza de 1,3% en abril, no todos los productos que componen la canasta anotaron incidencias positivas.
Así, entre los productos que subieron y bajaron de precio ese mes se cuentan los siguientes:
- Gasolina: En abril presentó un aumento mensual de 25,3%, aportando 0,774pp. a la variación del indicador general. Acumuló 29,7% al cuarto mes del año.
- Petróleo diésel: Anotó un incremento mensual de 45,7%, con una incidencia de 0,204pp., y una variación acumulada de 55,7% en 2026.
- Gas licuado: Registró un alza mensual de 5,8%, con 0,083pp., acumulando 3,2% durante el año.
- Transporte en bus interurbano: Consignó un crecimiento de 18,6%, con 0,053pp., acumulando 10,5% en 2026.
- Vivienda y servicios básicos: Aumentaron 0,8% mensual, contribuyendo con 0,142 puntos porcentuales
- Equipos de telefonía móvil: Reportaron un descenso mensual de 4,2%, con una incidencia de -0,034pp., registrando una variación de 1,3% durante el año.
- Plátanos: Mostraron una disminución mensual de 15,2%, con -0,034pp., acumulando -4,8% durante el año.
- Vestuario y calzado: Tuvieron una caída mensual de 1,8%), lo que representó una incidencia de -0,044pp.