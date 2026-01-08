Cinco panoramas imperdibles para estos días de enero

El verano trae muchos panoramas para los amantes de las exposiciones, el teatro, la música y la fotografía. En Santiago y regiones hay mucho que hacer en estos primeros días del año.

Los tres conciertos que Bad Bunny dará en el estadio Nacional destacan dentro de una cartelera donde también resaltamos las actividades que el Museo Nacional de Bellas Artes tendrá durante enero, un festival de teatro universitario, una exposición de fotografía en Valparaíso y la proyección de la película “Me rompiste el corazón” en el Teatro del Biobío.

El Conejo Malo regresa a Chile con tres Estadio Nacional llenos

Bad Bunny, probablemente uno de los artistas latinoamericanos más importantes de todos los tiempos y quien será el primero de habla hispana que hará el show de medio tiempo del próximo Superbowl, estará realizando nada menos que tres shows en el Estadio Nacional hoy viernes 9, mañana sábado 10 y el domingo 11, en el marco del “Debí tirar más fotos World Tour”.

Benito Antonio Martínez Ocasio es un artista ganador de 3 premios Gramy, cuya capacidad para romper barreras internacionales y desmantelar normas culturales lo ha convertido en un ícono global de la cultura y el entretenimiento. Esta estrella que desafía los géneros fue el artista más escuchado del mundo en Spotify durante tres años consecutivos (2020-2022). El

En 2025, su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” pasó tres semanas consecutivas en el puesto número 1 del Billboard 200, marcando su séptimo álbum en el Top 10 y su noveno número uno consecutivo en la lista Top Latin Albums. También hizo historia al convertirse en el primer artista latino en alcanzar 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su dominio en la escena musical global.

Museos en verano en el Bellas Artes

Gentileza Museo Nacional de Bellas Artes.

Desde el pasado 6 de enero y hasta el 1 de febrero el Museo Nacional de Bellas Artes te espera con un taller y un carrito de actividades para niños y niñas, recorridos mediados por la exposición “145 años: historias de una Colección”; espacios de dibujo y grabado para públicos de toda edad; además de talleres junto Santiago en 100 Palabras, los Museos Nacionales y la Universidad de Chile junto al Centro Cultural Teatro Serrano de Melipilla. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción; excepto los eventos en colaboración con otras instituciones.

El Recorrido mediado de la exposición “145 años: historias de una Colección” se realiza de martes a domingo, de 10:30 horas y 15:00 horas, y no requiere inscripción. Conoce la muestra que conmemora el 145° aniversario del MNBA, que reúne más de 300 obras realizadas por más de 250 artistas, y descubre cómo algunas de estas obras llegaron a formar parte de la colección del Museo.

Por su parte, las actividades del Carrito de Mediación son, artes, jueves y sábado a las 11:30 horas; miércoles, viernes y domingo a las 16:30 horas y están dirigidas a niños de 5 a 12 años, sin inscripción. Busca el carrito de Mediación en el segundo piso, y participa de alguna de las tres actividades preparadas en torno a la exposición “145 años: historias de una Colección”.

Más información en el link.

Festival celebra los 40 años de la Escuela de Teatro UNIACC

Con una nutrida programación artística y cultural, la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la Universidad UNIACC celebrará durante todo enero sus 40 años de trayectoria con un festival de teatro abierto a la comunidad, concebido como un espacio de encuentro entre creación artística, formación académica y vínculo territorial. Con la participación de referentes del teatro chileno y de la formación escénica a nivel nacional, como Ana Reeves y Claudia di Girolamo, el festival —que se desarrollará en la casa central (Av. Salvador 1200) entre el 5 y el 23 de enero— pone en valor el vínculo entre trayectoria artística y nuevas generaciones, integrando montajes, talleres y espacios de reflexión que dan cuenta del aporte histórico de la Escuela al desarrollo de las artes escénicas en el país.

La programación incluye otras obras de relevancia, algunas de las cuales tendrán lecturas dramatizadas, como El invitado, de Juan Radrigán, Las Pascualas, de Isidora Aguirre, Villa, de Guillermo Calderón, Clarividentes, de Javier Daulte, y Canta el viento de tu nombre, inspirado en la poesía de Gabriela Mistral con dirección de Marcela Saiz y música de Diego Belmar.

El encuentro culminará con Fuera de norma, montaje basado en textos de William Shakespeare, bajo la dirección de Claudia di Girolamo, con funciones los días 22 y 23 de enero, a las 19:00 horas.

“Me rompiste el corazón” en el Teatro del Biobío

“Me rompiste el corazón” narra la historia de Roberto Parra Sandoval, creador de la cueca chora y cronista de la bohemia porteña. Niño lazarillo y polizón de trenes de carga, se forja entre los prostíbulos y bares de Valparaíso y Santiago, dando vida a la música de los barrios populares. Su mundo cambia radicalmente al conocer a la Negra Ester, mujer fascinante y contradictoria que lo sumerge en un amor apasionado y desgarrador. Juntos vivirán una historia que late al ritmo de la cueca brava, entre risas, heridas y desilusiones, en el corazón de un Chile marginal, luminoso y dolido.

La película, escrita y dirigida por Boris Quercia cuenta con un amplio elenco protagonizado por Daniel Muñoz en el rol de Roberto Parra y con Carmen Gloria Bresky como la Negra Ester. Junto a ellos actúan Gustavo Becerra, Maricarmen Arrigorriaga, Otilio Castro, César Sepúlveda, Juan Carlos Maldonado, Nicanor Henríquez, María José Bello, Luis Uribe y Rodrigo Salinas.

La función es hoy, viernes 9 de enero a las 19:30 horas, en el Teatro Biobío.

La fotografía y la gastronomía se unen en Valparaíso

Como una novedosa forma de unir los atributos creativos y gastronómicos propios de Valparaíso para el disfrute de quienes visiten la ciudad durante este verano, una serie de eventos fotográficos que combinan imágenes con gastronomía y cerveza artesanal se desplegarán desde este mes y hasta marzo. Se trata del ciclo FotoSchop Verano 26 el cual será protagonizado por cuatro destacados fotógrafos documentales y periodísticos chilenos en Espacio Prat (Prat 659).

El ciclo comenzará el sábado 10 de enero con la exposición de Pablo Ovalle Isasmendi, destacado fotógrafo local, quien desde las 20:00 horas dialogará con el público al inaugurar su muestra. En paralelo a la exhibición, los asistentes podrán disfrutar de cervezas artesanales y sabores de la gastronomía porteña originados en el tradicional Restorán Capri.

El sábado 24 de enero será el turno de Javier Godoy, mientras que el el sábado 7 de febrero los asistentes a FotoSchop Verano 26 podrán conocer de primera fuente el trabajo y las motivaciones que han impulsado al fotógrafo Álvaro Hoppe. El ciclo veraniego se completará desde el viernes 20 de febrero con la inauguración de la exposición de Edgard Garrido.