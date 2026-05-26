Chile Vamos en reflexión, PDG la cuestiona y socialcristianos se pliegan: quiénes se sumarán (o no) al libelo contra Grau

Cerca del mediodía de este martes, libertarios y republicanos se unieron para presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, luego de que el Gobierno acusara errores en el cálculo de la deuda pública y las proyecciones fiscales.

Con el paso del día, los partidos del oficialismo tuvieron que salir a aclarar si se plegarían a este libelo. El primero en sumarse fue el hoy en proceso reinscripción, Partido Social Cristiano. “Me parece de toda lógica que, si hoy día existe el anuncio de estas acusaciones constitucionales contra el exministro Grau, nosotros la podamos revisar en su mérito y, por supuesto, poder apoyar, porque acá hay una responsabilidad y alguien la tiene que asumir”, dijo su presidenta, la diputada Sara Concha.

Desde Demócratas —hoy reconvertidos en movimiento por su disolución— su presidenta, la diputada Joanna Pérez aseveró que “si bien los antecedentes son graves, nosotros vamos a actuar con responsabilidad y cautela, como siempre lo hemos hecho, y analizaremos el eventual libelo en su mérito cuando corresponda”. Aunque valoró que “probablemente una acusación constitucional puede transformarse en un espacio institucional para exigir explicaciones”.

En el Partido de la Gente —sector no alineado— la diputada Zandra Parisi expresó reparos hacia la AC contra Grau. “Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”, manifestó. Por otra parte, criticó que “los chilenos hemos sido demasiado tolerantes frente a errores, desprolijidades y situaciones que terminan afectando la confianza en las instituciones y el buen uso de los recursos públicos”.

Chile Vamos en reflexión

En Chile Vamos declararon que estudiarán los pasos a seguir en esta materia. El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que la AC será evaluada “la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar, y también los estudios que están haciendo nuestros equipos jurídicos al respecto, y en esa coyuntura vamos a tomar una decisión”.

“Ahora, sí quiero ser muy claro, este es un tema grave, que se presenta en una coyuntura específica, donde el país lo que quiere de sus dirigentes son soluciones, son proactividad, son búsqueda de acciones concretas en las distintas emergencias que se han planteado. Y, por lo mismo, queremos ser muy cautos en estudiar este tema y también, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de reconstrucción” , añadió.

La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, anunció: “Vamos a estudiar en profundidad y en su mérito esta acusación constitucional y en base a ello vamos a tomar una decisión. Vamos a estudiar cuáles son las infracciones constitucionales que se deduzcan de estos hechos, porque se requiere también para que tenga éxito, garantizar que se cuente con los votos para ello”.