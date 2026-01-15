Cinco actividades para pasarlo más que bien

El verano trae conciertos, teatro, novedosas puestas en escena y mucha entretención. Acá presentamos una obra de teatro, un festival, un concierto, una presentación que honra el legado de Charly García y el debut de Mike Patton en Concepción.

Las noches veraniegas están hechas para salir y disfrutar, algo que permite la nutrida cartelera de eventos que se expande por Santiago y el resto del país. Esta semana te recomendamos una presentación que mezcla el mejor sonido y visuales dentro de una basílica, un concierto mediado que nació de un podcast que analiza la obra de Charly, una obra de teatro particular, un festival con fiesta y la fuerza y rareza de Mr Bungle.

Una experiencia de escucha inmersiva en la Basílica de Lourdes

Vivir la música de forma distinta, desde el silencio, la contemplación y la relación con el sonido, la arquitectura y la luz, esa es la propuesta de Arquitectura Sonora, una experiencia de escucha inmersiva que se realizará el 22 y 24 de enero, a las 22:00 horas, en la Basílica de Lourdes de Quinta Normal.

Impulsado por Omni Soundlab y su director Christopher Manhey, esta forma de escucha marca un hito en Chile, ya que en ella el público asiste a una actividad especialmente diseñada, en donde la arquitectura del templo y el diseño lumínico se funden con la música, la que estará dedicada a Tábula Rasa (1977) del compositor Arvo Pärt.

El evento comenzará con las campanas de la Basílica para dar paso a un despliegue que contará con audio envolvente de última generación y una gestualidad lumínica llevada a cabo por Delight Lab, la que generará atmósferas para establecer un diálogo con la arquitectura, los vitrales y las esculturas de Lily Garafulic.

Más información y entradas en el link.

El concierto que nació de un podcast sobre Charly García

Casi un millón de escuchas tiene el exitoso podcast argentino cuyo show se ha transformado en un suceso en Buenos Aires, Montevideo y Europa. Creado por el músico Seba Furman, La Canción Sin Fin analiza en vivo los tres primeros discos solistas de Charly García, abordando conceptos básicos de la música, pero también, tocando las canciones completas con sus arreglos originales de “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos” y “Piano Bar”.

Desde su aparición en 2020, el programa ha sido escuchado por más de 900 mil suscriptores en todo Hispanoamérica, provocando tal éxito que “La Canción Sin Fin” se transformase en un show en vivo, en donde Furman analiza clásicos como “Los Dinosaurios”, “Hablando a tu Corazón” y “Nos Siguen Pateando Abajo” acompañado de una banda de alto calibre que homenajea al pie de la letra al genio del bigote bicolor.

Dado su éxito en Buenos Aires, Montevideo y Europa, es que La Canción Sin Fin se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo sábado 17 de enero, a las 21:30 horas, en un show que es imperdible para los miles de fans que tiene Charly García en nuestro país.

Las entradas se pueden adquirir vía Ticketmaster y van desde los $35.000 más recargo hasta los $60.000 más recargo.

Matucana 100 trae una nueva edición de MFEST

Este sábado 17 de enero, el Centro Cultural Matucana 100 estará llevando a cabo una nueva versión de MFEST, el festival de nuevas tendencias y propuestas musicales que en esta oportunidad contará con las presentaciones de Rubio, Ela Minus y Chicarica.

En el caso de Rubio (en la foto), llega con el adelanto de su nuevo disco y recientemente fue parte de Tiny Desk, mientras que la artista colombiana Ela Minus está dejando huella en la escena electrónica, proponiendo en cada concierto que da una experiencia sensorial, donde lo visual juega un papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

Una vez finalizados los shows en vivo, a las 23:30 horas, se dará paso a una fiesta Aeróbica, en donde el dúo de DJ chilenos se encargó de armar una celebración a la medida invitando como cabeza de cartel a Paula Tape, chilena residente en Europa donde se ha convertido en uno de los grandes nombres de la electrónica global. Junto a ella estará en las perillas Sonido Tupinamba, DJ argentina que vive en Barcelona, ciudad en la que se presenta en sus principales clubes.

Más información y entradas en el link.

Teatro en Las Condes de la mano de la compañía Bonobos

El Teatro Municipal de Las Condes abre su temporada 2026 con un ciclo retrospectivo de la compañía Bonobo, una de las agrupaciones más relevantes del teatro contemporáneo chileno. Tras la presentación de “Tú Amarás” es el turno de “Temis”, dos de las obras que conforman su celebrada Trilogía de la Barbarie, montajes que combinan fuerza dramática, humor negro, crítica social y una estética provocadora e inteligente.

“Temis”, tercera parte de la trilogía —cuyo título alude a la diosa griega de la justicia y la equivalencia—, profundiza en las nociones de justicia, igualdad y discriminación. La obra retrata a una familia que ha prosperado gracias a un negocio que promueve prácticas inclusivas y antidiscriminatorias, estabilidad que se ve amenazada por la llegada de una hermana perdida, criada en un entorno radicalmente distinto.

La irrupción de esta figura pone en crisis las certezas morales del grupo y hace aflorar prejuicios y miedos inesperados. Fiel al sello de Bonobo, el montaje se construye desde la creación colectiva, la improvisación y una profunda investigación escénica, combinando humor negro, absurdo e incomodidad. “Temis” fue reconocida con el Premio a Mejor Dramaturgia 2022 del Círculo de Críticos de Arte de Chile, consolidándose como uno de los trabajos más contundentes de la compañía.

Las funciones son entre hoy jueves 15, viernes 16 y sábado 17, a las 20:00 horas, y el domingo 18 de enero, a las 19.00 horas. Entradas a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes,

ubicada en Av. Apoquindo 3300 y en el sitio web www.tmlascondes.cl.

Mike Patton trae a Mr. Bungle a Concepción y Santiago

El célebre vocalista de Faith No More, trae a su primera banda, Mr. Bungle, de regreso a Chile para presentarse en Concepción y Santiago. Con una alineación de lujo conformada por Mike Patton, Trey Spruance (Faith No More), Trevor Dunn (Fantomas, John Zorn), Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (Slayer), este South America Tour marca un hito en el grupo formado en 1985 y que lanzara tres discos célebres y que aún son recordados por los amantes del rock alternativo.

Tras su paso por el Gimansio Municipal de Concepción, el próximo 22 de enero, la agrupación estará abriendo a los metaleros Avenged Sevenfold en el Estadio Bicentenario de la Florida, el 24 de este mes.

Más información y entradas para el show en Concepción en el link.

Información y entradas para el show en Santiago.