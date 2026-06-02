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Santander redefine modelo de atención Select e impulsa una banca más cercana y especializada

La propuesta busca transformar la experiencia financiera de este grupo de clientes, combinando asesoría experta, acceso a herramientas globales, múltiples beneficios y una atención más directa y oportuna.

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El Dínamo
AGENCIA UNO

En un contexto donde las personas valoran cada vez más la atención personalizada y las soluciones que responden a sus necesidades reales, Santander robustece su modelo de atención Select, con el que busca elevar el estándar de la experiencia bancaria, poniendo el foco en una relación de largo plazo con sus clientes. En concreto, la propuesta combina atención dedicada y experta, una oferta de valor superior y una experiencia diferenciada.

Al respecto, Marco Cauduro, gerente de Retail Customers de Banco Santander, afirmó que “hoy las personas esperan mucho más de su banco. Quieren una atención cercana, respuestas rápidas y asesoría que realmente les aporte valor. Santander Select responde a esa necesidad, combinando experiencia, tecnología y acompañamiento especializado para entregar una atención más personalizada y construir una relación de largo plazo con nuestros clientes”.

Más beneficios y atención preferencial para una experiencia única

El modelo está dirigido a clientes que registren ingresos mensuales desde $5.000.000 o cuenten con inversiones activas iguales o superiores a $100.000.000. Quienes formen parte de este segmento recibirán una atención cercana y personalizada según sus objetivos. Esta propuesta incorpora también tiempos de respuesta más rápidos, procesos más ágiles y atención preferencial tanto en sucursales como en plataformas remotas, junto con mejores condiciones en productos como depósitos a plazo y transferencias al extranjero, entre otros.

Además, los clientes accederán a un gestor de inversiones, quien los acompañará y guiará en sus decisiones para construir juntos estrategias para potenciar el rendimiento de su portafolio, alineadas a sus metas y perfil de riesgo.

Mirando hacia al extranjero, los clientes de este modelo podrán abrir una cuenta de inversión internacional en dólares en forma 100% digital en Miami, a través de Digital Wealth. Adicionalmente, si cambian de país de residencia, podrán simplificar su llegada a su nuevo destino, facilitando la apertura de productos financieros, mediante Global Value.

El modelo también integra el programa “Santander Rewards”, que permitirá a las personas acceder a diversos beneficios, al igual que a preventas e invitaciones exclusivas a eventos y conciertos, y así disfrutar de experiencias únicas y conectadas con sus intereses.

De esta manera, Santander Select apunta a ofrecer una experiencia más integral, ágil y relevante para el día a día de sus clientes, integrando herramientas financieras, con acompañamiento especializado y una comunicación más proactiva y oportuna. Así, la entidad avanza en una banca más relacional, donde la tecnología y la atención personalizada convivan para ofrecer soluciones concretas y simples para cada cliente.

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