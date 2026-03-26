Cinco actividades para despedir marzo

El verano ya se fue, pero eso no significa que no haga calor este fin de semana en Santiago, por lo que te proponemos cinco panoramas entretenidos para salir.

Desde un encuentro de trenes a escala, pasando por un concierto de la artista británica Anoushka Shankar, hasta el lanzamiento de un libro sobre el impacto de la industria de la moda en Latinoamérica, este fin de semana trae diversas actividades para grandes y chicos. Aquí te proponemos cinco posibilidades para salir a disfrutar.

Trenes a escala y dioramas se toman el Museo Ferroviario

Este sábado 28 de marzo, entre las 11:00 y las 18:00 horas, el Museo Ferroviario de Santiago —ubicado al interior del histórico Parque Quinta Normal— realizará el Primer Encuentro Ferroviario a Escala, una jornada dedicada al ferromodelismo que reunirá a diversos modelistas y proyectos vinculados al mundo ferroviario.

Durante el encuentro, los asistentes podrán observar trenes en funcionamiento, maquetas ferroviarias, dioramas y distintos trabajos de modelismo inspirados en trenes reales. Además, el público tendrá la oportunidad de conversar con los modelistas y conocer de cerca las técnicas utilizadas para construir y ambientar estas recreaciones en miniatura.

La actividad busca acercar a la comunidad a este hobby, destacando el nivel técnico y el valor patrimonial que implica recrear escenas ferroviarias a escala. Se trata también de una instancia pensada para que niños, familias y visitantes descubran la historia y la magia del ferrocarril a través del modelismo.

El valor de las entradas es de $3.000 adultos, $1.500 niños y tercera edad, y menores de 5 años y entrada liberada para personas con discapacidad.

Anoushka Shankar por partida doble en el Nescafé de las Artes

La artista británica Anoushka Shankar se estará presentando este domingo 29 de marzo, a las 18:30 y 20:30 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, en el marco de su gira de apoyo a su último disco, titulado “Chapter III: We Return to Light”, trabajo que cierra una trilogía que partió con otros dos álbumes editados en 2023 y 2024. En este sigue reforzando su mensaje de generar conexión entre las personas en la base del mensaje de paz y esperanza, algo presente en muchas de sus composiciones.

Considerada una prodigio de la música, comenzó a tocar frente al público a los 13 años. Desde entonces, Shankar se ha convertido en una de las exponentes de la citara más importantes del mundo. Este instrumento no llegó a sus manos por casualidad, ya que su padre es Ravi Shankar, uno de los nombres más importantes de la música clásica de la India que se convirtió rápidamente en su tutor personal. Además, es media hermana de Norah Jones.

En 30 años de carrera ha sido nominada once veces a los premios Grammy en diversas categorías, también expandiendo sus obras hacia la curatoría de arte, escritura —incluyendo la biografía de su padre Bapi: The Love of My Life— y la creación de música para películas. Entre lo más reciente se encuentra su participación en el álbum “The Mountain” de Gorillaz, apareciendo en seis canciones junto a artistas como Johnny Marr y Kara Jackson.

Las entradas van desde los $38.000 hasta los $95.000 pesos y se pueden adquirir a través de Ticketmaster.

Exposición de Patricia Belli: Materialidad, cuerpo y memoria

Patricia Belli, artista plástica nicaraguense. Managua 07 de febrero de 2017. FOTO LA PRENSA/Lissa Villagra

Aninat Galería presenta, por primera vez en Chile, una exposición individual de la emblemática artista nicaragüense Patricia Belli. La muestra “Ropas”, curada por Dermis León —representante de Chile en la Bienal de Venecia—, reúne obras recientes y se realizará hasta el 30 de abril.

Patricia Belli (Managua, Nicaragua, 1964), es una artista multidisciplinaria cuya obra circula internacionalmente desde la década de 1990. Trabaja con una diversidad de materiales que evocan fragilidad —algunos encontrados en la naturaleza y otros reciclados— como papel, metal, cerámica, madera y telas (géneros). Entre los temas recurrentes en su producción se encuentran la violencia ejercida sobre los cuerpos —especialmente los femeninos— y el trauma que afecta la vida y la historia personal.

Su obra forma parte de importantes colecciones y museos internacionales, como la Tate Modern (Reino Unido), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), CIFO – Cisneros Fontanals Art Foundation (Estados Unidos) y la Colección FEMSA (México). Asimismo, ha realizado exposiciones relevantes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Aninat Galería se ubica en Alonso de Córdova 4355, Vitacura, y se encuentra abierta de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, y sábados de 11:00 a 14:00 horas.

Lanzamiento de libro que conecta moda, sostenibilidad y cultura

La periodista e investigadora en moda, Sofía Calvo Foxley, está lanzando este sábado 28 de marzo su nuevo libro “Paisajes del vestir. Nuevas narrativas desde el clóset latinoamericano” (RIL Editores), en el que invita a detenernos y observar lo que vestimos con una mirada crítica, empática y profundamente conectada con lo que somos.

¿Puede un clóset hablarnos de regeneración? ¿Podemos pensar la moda como un reflejo de nuestros paisajes internos y colectivos? Esas son algunas de las preguntas que, a través de tres capítulos, que recorren el pasado, presente y futuro de nuestras decisiones frente al espejo, el texto trata de dilucidar.

La autora explora cómo la industria de la moda ha sido configurada por los imaginarios del Norte Global, qué significa crear magia desde el Sur y cómo la regeneración no solo se aplica al medioambiente, sino también a nuestros vínculos, territorios y formas de existir. Con un lenguaje claro y cercano, Paisajes del vestir combina reflexión, referencias académicas, entrevistas a voces clave de la moda latinoamericana, juegos para activar nuevas preguntas, y herramientas prácticas para repensar lo que usamos día a día. Una lectura que fluye como conversación, sin perder profundidad ni urgencia.

El evento de lanzamiento será en la Galería Aqueveque, ubicada en el MUT Tobalaba, este sábado 28 de marzo a las 11:00 horas.

Teatro: “Despertar de Tierra”, un viaje escénico por la tradición oral del Maule

“Despertar de Tierra”, es el reciente montaje de la compañía Cuervos de pantano (ex Sopaipilla Teatro), que estará hasta este 29 de marzo en Matucana 100. La obra combina música en vivo y teatro de máscaras para narrar un viaje por el Maule —de cordillera a mar— a través de la vida de Víctor y la tradición oral de la región.

La historia se articula como un triple viaje: geográfico, biográfico y cultural. Desde la cordillera hasta el océano, el recorrido por el Maule se entrelaza con la vida de Víctor, un personaje que carga sobre sus hombros vivencias, amistades, risas y dramas. A través de sus recuerdos, la obra recupera relatos y saberes transmitidos por tradición oral, situando la memoria como eje del relato escénico.

En escena, tres juglares conducen la narración mediante música en vivo y teatro de máscaras. Este cruce de lenguajes permite transitar por distintos personajes y atmósferas, alternando momentos de humor y reflexión.

Las funciones se realizarán en el Espacio Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100. Los horarios son jueves y viernes a las 20:00 h; sábado y domingo a las 19:00 h. La duración es de 60 minutos y está dirigida a todo espectador.

Las entradas puedes encontrarlas en https://ticketplus.cl/events/despertar-de-tierra