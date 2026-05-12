Qué se sabe de la muerte de un estudiante en la Usach y las medidas que se tomaron

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes y quedó al descubierto tras un operativo en la casa de estudios.

La Universidad de Santiago (Usach) confirmó la muerte de un estudiante de solo 21 años en sus dependencias, lo cual quedó al descubierto tras el operativo que se llevó a cabo en la Facultad de Administración y Economía (FAE).

Si bien se desconocía el motivo del procedimiento, el cual obligó la evacuación de quienes se encontraban en el lugar, posteriormente se reveló que el alumno de la casa de estudios se lanzó desde el séptimo piso del edificio.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el cual está siendo investigado“, informaron.

A raíz de lo ocurrido, desde la universidad emitieron un comunicado en el que señalaron que “frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia”.

“Informamos que la Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, añadieron.

Por la muerte del estudiante, la Usach anunció que “en señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académicas a partir 11:15 horas y de las actividades administrativas a partir de las 12:00 horas, junto con el cierre del campus”.