“Su trabajo es bastante paupérrimo”: la molestia de Javier Olivares con Fiscalía por libertad a detenidos por agresión

El diputado no quedó conforme con que los detenidos por agredirlo el fin de semana no tuvieran que cumplir la prisión preventiva.

En el Juzgado de Garantía de Limache se llevó a cabo la formalización de los detenidos por la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares (PDG) el fin de semana.

La parte querellante solicitó la prisión preventiva de los dos sujetos, lo que fue rechazado por el tribunal, quien estableció que deberán cumplir la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal durante los 120 días de investigación.

La decisión del tribunal con los detenidos causó la molestia del diputado Javier Olivares, quien no dudó en criticar la labor del Poder Judicial y de la Fiscalía.

“Tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas. Hoy día el Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva”, aseveró.

En esa misma línea, indicó que “yo siempre he sido crítico del Ministerio Público, creo que su trabajo es bastante paupérrimo. Hoy día lo han demostrado”. Incluso aseveró que lo ocurrido es un claro mensaje a la ciudadanía: “Vaya y péguele a cualquier persona, que no les va a pasar absolutamente nada”.

Sumado a eso, el diputado Olivares aseveró que “aquí evidentemente la justicia y principalmente el Ministerio Público nuevamente quedan al debe“.

“Las personas que han sido víctimas de algún tipo de ilícito, de problemática (…) sabe lo decadente que es el Ministerio Público, el mal trabajo que realizan“, cerró.