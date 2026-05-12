“Si hay que hacer cambios, hay que hacerlos rápido”: la versión de la ministra Lincolao por renuncia de Rafael Araos

La secretaria de Estado aseguró que lo ocurrido se debe a “diferencias de estilo y de trabajo”, descartando además un listado con desvinculaciones.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió a la renuncia del subsecretario Rafael Araos, desmintiendo las versiones que circulan respecto a su decisión.

Según informó La Tercera, esto habría estado relacionado a que se habría negado a firmar un listado con 40 desvinculaciones, lo que representa a un 30% de la dotación total.

En conversación con El Mercurio, la secretaria de Estado precisó que lo ocurrido con Araos se debió a “diferencias de estilo y de trabajo“. Además, descartó la supuesta lista con 40 nombres que debían ser despedidos.

Incluso, la ministra Ximena Lincolao aseguró que la renuncia de Rafael Araos fue “un acuerdo mutuo”. En ese sentido señaló que “yo vengo de un partido distinto. En Estados Unidos hay otra velocidad y con él había diferencias de estilo y trabajo“, partió señalando.

“La historia de que hay una lista de cuarenta personas que se va a desvincular es falsa. No existe esa lista“, insistió. Añadió que “tampoco es efectivo que se fue con muchas personas que lo siguieron. Se fue él, la jefa de Gabinete con la que llegó, y una abogada que él trajo. En definitiva, se fue con las dos personas con las que llegó“.

La secretaria de Estado aseveró que “no siempre las cosas suceden como uno planea. (…) Yo vengo de un mundo en el que si hay que hacer cambios, es mejor hacerlos rápido. Es mejor que las cosas pasen ahora a que pasen en dos años más. En Estados Unidos el dicho es you fall fast, you recover faster (caes rápido, te recuperas más rápido)“.

“Acá se ve como que se acabó el mundo, pero es un cambio. Nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible. Tenemos muchas cosas que hacer: estamos tratando de atraer inversión extranjera y tener las mejores condiciones habilitantes para que Chile lidere en inteligencia artificial y en otras materias”, indicó.