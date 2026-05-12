“Nunca fue tema”: jefe de bancada republicana baja el perfil a cruce Squella-Irarrázaval tras cita con Kast en Cerro Castillo

El diputado Moreno sostuvo que el conflicto no fue tratado en el encuentro y que éste “en la bancada nunca fue tema”.

Luego de la cita entre la bancada republicana y el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, el jefe de este comité, Benjamín Moreno, dio detalles del encuentro y desdramatizó la pugna entre el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irárrazaval, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Pese a que el objeto del encuentro era retomar la relación con el presidente, que antes de su asunción en el cargo era más asidua, de igual manera el episodio entre Squella e Irarrázaval, generó posturas divididas entre los republicanos. Varios respaldaron a Squella, especialmente al inicio del conflicto cuando el timonel llamó al Segundo Piso a “tomar las riendas” tras la filtración de un oficio de Hacienda y cuestionara que este equipo de asesores estuviera asumiendo labores de coordinación política, cuando ello corresponde a Interior.

Sin embargo, en los últimos días surgieron voces, como los diputados José Carlos Meza y Chiara Barchiesi, que apoyaron a Irárrazaval. “Le han hecho críticas bastante injustificadas“, dijo la legisladora a El Mercurio de Valparaíso.

Diputado Moreno desdramatiza pugna

En una entrevista concedida a T13 Radio, Moreno sostuvo que el encuentro tuvo relación con que “tenemos menos tiempo para poder conversar con él, para preguntarle su opinión en distintos temas, que siempre es bueno, porque el Presidente Kast tiene un liderazgo natural y que es muy potente al interior de la bancada”.

Respecto de la controversia, el parlamentario aseguró: “Todo este tema, que fue súper bullado y salió mucho en la prensa, en la bancada nunca fue tema, o sea, uno siempre conversa lo que está pasando, pero nunca fue un tema que estuviera metido en el interior de la bancada”.

También sostuvo que ese asunto tampoco fue tratado en el encuentro. Asimismo, mencionó que mantiene comunicación constante con Squella y que éste le comunicó cuando limaron asperezas con Irarrázaval. Sobre su relación con este último, además de consignar que se conocen desde hace varios años, manifestó que “al Segundo Piso trato de no molestarlos tanto porque tienen una serie de cosas que van mucho más allá de la coordinación del Congreso”.