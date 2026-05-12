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Política

“Va todo caminando muy bien”: la escueta respuesta de Kast sobre la salida del subsecretario de Ciencia

La salida de Rafael Araos habría sido gatillada por diferencias con la ministra Lincolao sobre despidos en la cartera. La secretaria de Estado sólo ha reconocido “diferencias de estilo y trabajo”.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El presidente José Antonio Kast abordó brevemente la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, la primera autoridad que abandonó el Gobierno a solo dos meses de su desembarco.

Fue la semana pasada que, según La Tercera, se desató un quiebre entre Araos y la jefa de la cartera, Ximena Lincolao, a raíz de una serie de desvinculaciones -40 en total, cerca del 30% en el ministerio- que ésta última le pidió que concretara. En ese momento, el entonces subsecretario se negó a esta petición y ofreció su renuncia.

La advertencia se terminó concretando en la tarde del lunes. De todas maneras, la ministra Lincolao aludió a “diferencias de estilo y de trabajo” como una de las razones detrás de la renuncia, en una entrevista concedida a El Mercurio y negó que hubiese una lista con 40 personas a las que desvincular.

Kast, al ser abordado por la prensa tras encabezar una actividad ligada a la educación en La Moneda, fue consultado sobre si había preocupación por la salida de la exautoridad de Gobierno. “No, va todo caminando muy bien”, se limitó a responder.

Por otra parte, Kast se refirió a la iniciativa de la ministra de Educación, María Paz Arzola, de pausar el traspasos de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). “A muchos alcaldes les digo, hoy día usted que traspasó, ¿sus niños están mejor, están igual o están peor? Y no hay una conclusión clara, en algunas partes puede que estén mejor, pero en muchas partes puede que no estén mejores (…) Yo le agradezco a la ministra, dijo, ‘estamos viendo cómo evaluar lo que ha sucedido y si seguimos avanzando en la misma línea o no’. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos, pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar“, afirmó.

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