Leer, escuchar, comer y correr: Cinco escogidos para estos días

Devorarse el último libro del francés David Foenkinos, escuchar un disco de versiones pseudobailables de Nine Inch Nails, correr los 42 kilómetros del Maratón de Santiago —o simplemente salir a apoyar a quienes corren—, salir a comer a un restaurante thai con buenos cócteles y asistir a ver una obra de teatro galardonada son los imperdibles de esta semana.

En esta edición ampliamos los panoramas para incluir discos y libros, ya que una escucha y una lectura apasionante siempre dan buenos momentos.

Leer: Todos aman a Clara, de David Foenkinos

El escritor francés, David Foenkinos, regresa a las estanterías chilenas con “Todos aman a Clara”, su más reciente novela. Esta vez, el autor multiventas que alcanzase fama mundial con “La Delicadeza” y “Charlotte” nos trae una historia conmovedora, inteligente, irónica, llena de suspenso y de reflexiones sobre la escritura, la familia y el destino.

En el libro Alexis Koskas tiene un trabajo respetable en un banco privado y una hija adolescente a la que adora, Clara. Cuando la joven sufre un accidente que la deja en coma, la vida de Alexis da un vuelco. Mientras retoma el contacto con su exmujer durante las visitas al hospital, se embarca en un proceso de escritura para intentar aliviar el dolor. Pero las consecuencias del accidente van más allá cuando Clara despierta y no es la misma.

“Todos aman a Clara” confirma la capacidad del autor para indagar en las zonas más vulnerables de la experiencia humana sin renunciar a una escritura accesible y profundamente emotiva. En estas páginas, la literatura aparece no solo como un refugio, sino también como una forma de comprender aquello que escapa a toda lógica: el azar, el destino y los misterios que atraviesan la vida

Ver: Rosalyn, el amor es un thriller

En una comisaría de Detroit, frente a una gélida luz blanca, la escritora estadounidense de fama mundial, Esther O’Sullivan, responde a la acusación de un asesinato cometido hace cuatro años en Toronto. Para defenderse frente al apremiante interrogatorio policial, revive su encuentro con Rosalyn, una mujer torpe e ingenua que trabaja para una empresa de aseo y a la que conoció el día de la presentación de su libro La verdadera naturaleza del ser.

En un hábil engranaje dramatúrgico de corte cinematográfico, que alterna el presente con el pasado, la comisaría con un road movie, la obra escarba con irreverencia en una incandescente zona psíquica y emocional de las mujeres enfrentadas a un trauma.

Escrita por el dramaturgo italiano Edoardo Erba, dirigida por Bárbara Ruíz-Tagle, traducida por Alessandra Guerzoni, y actuada por ambas actrices además de María Olga Matte, la obra muestra, de manera muy lúdica, las herramientas psíquicas con las que cuentan las mujeres para escindirse, para evadirse, cuando vivimos situaciones difíciles, duras, crueles, violentas…”.

Rosalyn, el amor es un thriller se puede ver hoy jueves 23 de abril y mañana viernes 24l a las 20:30 horas y 25 de abril y el sábado 25, a las 19:30 horas, en el Teatro San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 112, Barrio Bellavista, Providencia.

Comer: Buenos platos y cócteles en Siam Thai

Para los amantes de la comida tailandesa y también de la coctelería de autor, Siam Thai se ha vuelto un destino obligado en Barrio Italia. Con sus preparaciones renovadas, que le dan un giro a los tradicionales platos del sudeste asiático el local que ya lleva 10 años es uno de los preferidos por quienes gustan de los sabores exóticos.

Si buscas una comida tailandesa inolvidable en Santiago, pero no quieres renunciar a cócteles de primer nivel, Siam Thai es para ti. Reconocido por The World’s 50 Best, este restaurante pone tanto énfasis en su cocina como en su excepcional propuesta de bebidas.

La más reciente selección de cócteles de autor está inspirada en piedras preciosas, como el brillante El Rubí, preparado con ron, licor de maracuyá y jarabe de palma chilena infusionado con harina tostada; o el Ópalo, que combina whisky escocés blended con horchata de castaña y cassia, además de tamarindo.

Ubicado en Av. Italia 1139, el lugar es pet friendly.

Escuchar: Nine Inch Noize, de NIN

Gracias a Dios que el gran tema de conversación en la primera de las dos jornadas de Coachella de este año tuvo que ver con la música. Aunque no es a Dios a quien hay que agradecerle, por supuesto, sino a Nine Inch Nails y al productor germano-iraquí Alex Ridha, también conocido como Boys Noize, cuya presentación fue un festín para los sentidos. Al combinar versiones puramente electrónicas de canciones de NIN con una producción espectacular situada en algún punto entre Dune y Mad Max: Fury Road, no tardaron en surgir llamados para una gira.

Trent Reznor ya enfrió esa posibilidad, pero lanzó un disco con lo que fue el proyecto que es mitad álbum en vivo, mitad disco de estudio, mitad álbum de remixes, siendo una prueba de que el rock y el metal todavía pueden innovar cuando se trata de lanzar discos. Además, golpea con la fuerza de una morsa furiosa.

Siguiendo el mismo orden de la actuación en Coachella, desde el pulso vibrante de Vessel (originalmente de Year Zero de 2007), hasta la arrogancia sonora de As Alive As You Want Me To Be (ganadora de Mejor Canción Rock en los GRAMMY Awards de este año), en medio se nos ofrecen distintos puntos de contacto con obras de NIN y proyectos cercanos. Esto incluye How To Destroy Angels, el proyecto de Trent junto a su esposa Mariqueen Maandig, quien aparece para representar durante la explosiva Vessel, además de haber añadido voces fantasmales a Heresy. También hay una relectura de la ya bastante extraña Memorabilia de Soft Cell para reconocer una de sus influencias.

Sea cual sea la faceta de la obra de Trent Reznor que prefieras, quedarás satisfecho con Nine Inch Noize, una incorporación electrizante a una carrera marcada por la innovación. También hay que darle crédito a Boys Noize por ayudar a inspirar este increíble desvío musical. Vale la pena tomarlo. Una y otra vez.

Salir: Viva el Maratón de Santiago 2026

AGENCIAUNO

El Maratón de Santiago es sin dudas una de las grandes fiestas urbanas que tiene nuestra capital con decenas de miles de personas corriendo por comunas como Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura. En sus pruebas de 10, 21 y 42 kilómetros el esfuerzo y la alegría son compensados por quienes salen desde muy temprano a apoyar a los atletas, muchos quienes están todo el año preparándose para esta jornada, es por eso que queremos alentar a cada uno de nuestros lectores que estará participando, y también invitar a todo el resto a salir a las calles a aplaudir y vitorear, porque siempre se agradece una muestra de apoyo.