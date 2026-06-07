“No autoricé la imagen”: Vodanovic reconoce error y ordena retiro de folleto del PS con caricatura del Presidente Kast

La presidenta del Partido Socialista se desmarcó del material gráfico que caricaturizaba al Presidente con nariz de Pinocho y pidió no distribuirlo. El jefe de bancada socialista, diputado Raúl Leiva, también rechazó la pieza.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció este domingo que el folleto de campaña que caricaturizaba al Presidente José Antonio Kast con nariz de Pinocho no fue autorizado por ella y no será distribuido. “No autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país”, escribió en X, señalando que ya se lo hizo saber al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

El material, que llevaba el logo oficial del PS, incluía la frase “Kast miente” junto a una imagen del Mandatario con la nariz alargada, en alusión al personaje cuya nariz crece cuando miente. Fue presentado por el vicepresidente del partido, Arturo Barrios, quien convocó a una jornada de propaganda para el 13 de junio en ferias y espacios públicos de todo el país.

Rechazo desde el Gobierno y desde el propio PS

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, había cuestionado el folleto el día anterior. “La crítica política es legítima y bienvenida, pero utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”, sostuvo.

Las críticas no vinieron solo del Gobierno. El jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, también tomó distancia: “La crítica política debe ser siempre fundada y argumentada, y en caso alguno utilizar elementos que permitan denostar, descalificar o cancelar a quien piensa distinto. No comparto este panfleto en donde se ridiculiza la figura del Presidente de la República”. En la misma línea se pronunció el diputado Nelson Venegas, quien llamó a enfrentar las diferencias “mediante información seria, discusión democrática y respeto institucional”.

Vodanovic pide no instrumentalizar el episodio

La presidenta socialista cerró su declaración con un llamado a no instrumentalizar el episodio. “Ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los recortes y en la AC. Como dijo el Presidente en la cuenta pública, Chile se construye entre todos. Que así sea”, escribió.