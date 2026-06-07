Cadem: aprobación de Kast sube a 43% tras Cuenta Pública y 67% respalda el Registro de Vándalos

La aprobación presidencial alcanzó su mejor nivel desde fines de marzo, impulsada por mayor adhesión en el centro político, los jóvenes y los estratos medios. El registro de incivilidades y la construcción de más cárceles también concitan amplio respaldo ciudadano. Revisa el estudio completo acá.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast subió dos puntos hasta el 43% en la última medición de Plaza Pública Cadem, su mejor resultado desde el 24 de marzo, mientras la desaprobación retrocedió cinco puntos hasta el 50%. La encuesta, aplicada el jueves 4 de junio (cuatro días después de la Cuenta Pública), muestra que el discurso presidencial tuvo impacto en segmentos que históricamente han sido más esquivos para el gobierno.

Los mayores saltos se registraron entre los identificados con el centro político, donde la aprobación subió 15 puntos hasta el 36%, y entre los jóvenes de 18 a 34 años, que pasaron de 20% a 29% (+9pts). También mejoraron los estratos medios (40%, +7pts), los habitantes de la Región Metropolitana (43%, +6pts) y los identificados con la derecha (83%, +7pts).

En perspectiva histórica, Kast es el presidente con mejor aprobación post-Cuenta Pública desde que Cadem lleva el registro: pasó de 38% antes del discurso a 43% después, superando el desempeño de Bachelet, Piñera y Boric en el mismo momento de sus respectivos gobiernos.

El Registro de Vándalos concita apoyo pero con matices

El Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la Cuenta Pública tiene respaldo de un 67% de los encuestados, frente a un 28% en desacuerdo. El apoyo es transversal: se sostiene en todos los niveles socioeconómicos, zonas geográficas y tramos etarios, aunque cae al 27% entre los votantes de Jara y al 3% entre los identificados con la izquierda.

Sobre qué sanciones aplicar, el 49% prefiere que los vándalos paguen multas o reparen el daño causado, mientras el 30% opta por la pérdida temporal de beneficios sociales. Entre quienes apoyan esta última opción, los beneficios con mayor respaldo para ser retirados son los bonos y transferencias monetarias (72%), la licencia de conducir (70%), el pasaporte (69%) y los subsidios de arriendo (66%). La PGU es el beneficio con menor respaldo para ser retirado: 55%.

En paralelo, el 84% cree que antes de quitar beneficios se debería obligar a reparar el daño causado, y el 60% reconoce que la medida puede castigar más a las personas de menores ingresos que a las de mayores recursos.

Más cárceles, pero lejos de casa

El 72% de los encuestados cree que Chile necesita construir más cárceles, y el 66% opina que deberían ubicarse en zonas alejadas de las ciudades. Sin embargo, el apoyo cae drásticamente a medida que la cárcel se acerca: 65% la acepta en su región, 30% en su comuna y solo 13% en su barrio. El 61% está de acuerdo con la ampliación de la cárcel Santiago 1.

La encuesta fue aplicada el jueves 4 de junio a 1.090 personas mediante metodología online, con cobertura en 178 comunas de las 16 regiones del país.