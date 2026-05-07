Heladas matinales y vuelve la lluvia: el pronóstico del tiempo para Santiago durante los próximos días

Tras las precipitaciones, se espera que bajen las temperaturas este fin de semana, mientras que la lluvia podría hacerse presente nuevamente en las próximas jornadas.

Tras la caída de lluvia en la Región Metropolitana, Santiago se prepara para recibir uno de los fines de semana más fríos en lo que va de año, mientras que para la próxima semana hay posibilidades que se registren nuevas precipitaciones.

A diferencia de sistemas frontales que han arribado anteriormente a la capital, esta vez los días posteriores no estarán marcados por temperaturas mínimas tan bajas.

No obstante, sí habrá un notorio descenso en las temperaturas matinales.

De acuerdo al meteorólogo de TVN, Iván Torres, este es el pronóstico del tiempo para Santiago para los próximos días:

Viernes 8 de mayo: mínima de 7° y máxima de 17°

mínima de 7° y máxima de 17° Sábado 9 de mayo: mínima de 4° y máxima de 20°

mínima de 4° y máxima de 20° Domingo 10 de mayo: mínima de 6° y máxima de 24°

mínima de 6° y máxima de 24° Lunes 11 de mayo: mínima de 8° y máxima de 25°

mínima de 8° y máxima de 25° Martes 12 de mayo: mínima de 6° y máxima de 23°

Tiempo en Santiago: ¿Cuándo volvería la lluvia a la RM?

Por otra parte, según el portal meteorológico YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, la Región Metropolitana podría recibir nuevas precipitaciones el próximo 15 de mayo, las cuales se concentrarían durante la tarde.

En aquella jornada, se proyecta la caída de 2,3 milímetros de agua. Se espera que la lluvia se mantenga de manera persistente y se extienda hasta la noche.