De Irán a Cuba: los conflictos que trataron León XIV y Marco Rubio en medio de la tensión con Donald Trump

Se trató del segundo encuentro entre el pontífice y secretario de Estado norteamericano, tras el que sostuvieron el 19 de mayo del año pasado.

VATICAN NEWS.

Tal como estaba previsto, el papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El encuentro se concretó en medio de los cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los llamados del pontífice a la paz en Medio Oriente y sus cuestionamientos al bloqueo en Cuba.

De acuerdo con lo adelantado por los medios estadounidenses, la cita entre León XIV y Rubio tenía como propósito recomponer las relaciones entre el mandatario y el líder de la Iglesia católica.

Qué temas abordaron León XIV y Marco Rubio

Según anticiparon tanto fuentes vaticanas como estadounidenses, durante su encuentro el pontífice y el secretario de Estado norteamericano abordaron las alternativas para ponerle fin a la guerra en Irán.

Además, trataron la ofensiva de Israel en el sur del Líbano, así como otros conflictos alrededor del mundo, entre ellos la guerra en Ucrania.

América Latina también estuvo presente en el diálogo entre el papa y Rubio, ya que conversaron sobre las situaciones que atraviesan en la actualidad Venezuela y Cuba.

Según se reportó, en la ocasión Rubio se refirió a la posibilidad de ampliar la cooperación humanitaria con la Iglesia Católica para canalizar ayuda hacia Cuba.

Se trató del segundo encuentro entre el papa León XIV y Marco Rubio, tras el que sostuvieron el 19 de mayo del año pasado, cuando el pontífice lo recibió junto al vicepresidente, JD Vance.