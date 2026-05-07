El reproche de María José Hoffmann (UDI) por fracaso en pacto con el PDG: “Cuando duermes con niños, amaneces mojado”

“Si nosotros hubiéramos ido en una lista única, no tendríamos este problema hoy día. Esa tozudez de hace un año atrás, de ‘nosotros somos puros, vamos solos’, la estamos pagando hoy día”, dijo en alusión a las elecciones pasadas.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se refirió este jueves a la caída del pacto del Gobierno con el Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar la megarreforma o ley de reconstrucción.

El miércoles por la tarde, la bancada de diputados del PDG acusó que el Ejecutivo no había acogido completamente su propuesta de reembolsar el IVA a los medicamentos y pañales, sino que había reducido esa iniciativa a la entrega de un bono trimestral. Por ende, anunció que no cumplirían con su parte del acuerdo.

“Sin duda que es importante el apoyo del PDG. Eso pasa cuando duermes con niños: amaneces mojado. Y era algo que era bastante predecible, porque ellos han jugado en este rol de no izquierda, no derecha, viendo la oportunidad”, reprochó Hoffmann aludiendo a esta situación en diálogo con radio Infinita.

Además, la dirigente gremialista apuntó a que con las negociaciones “les regalaron una guinda bien importante de ser casi que los voceros de la clase media”. “Tengo la impresión de que es parte de la estrategia, de la puesta en escena. Quizás estoy siendo demasiado positiva, pero creo que esto se va a arreglar en unas horas más”, añadió.

Por otra parte, aseveró que considera que la decisión del PDG no responde a los riesgos que alertó el Consejo Fiscal Autónomo y llamó a considerar las advertencias de este ente, “a diferencia del gobierno anterior”. “Hay que tomar medidas. El Gobierno tiene claro que tiene que sacar este proyecto de la Cámara de Diputados. Ahí no va a lograr acuerdos. Solo debe lograr la aprobación en general. La negociación de verdad va estar en el Senado”, señaló.

“Aquí volvemos a un problema de la derecha mucho más profundo. Si nosotros hubiéramos ido en una lista única, no tendríamos este problema hoy día. Esa tozudez de hace un año atrás, de ‘nosotros somos puros, vamos solos’, la estamos pagando hoy día. Dicho eso, el Gobierno tiene que hacer el máximo esfuerzo por convocar al PDG (…) Esta reforma tiene que ir con un apoyo mucho más amplio”, reflexionó aludiendo a las elecciones parlamentarias en las que el Partido Republicano optó por competir de forma separada a Chile Vamos.