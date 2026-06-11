Panoramas en Santiago: teatro, música y gastronomía

Estos días de junio tienen agenda cultural completa en Santiago: Ricardo Arjona con 10 conciertos; Mapocho Orquesta estrena Ilusiones Ópticas; Lafamiliateatro presenta su Ciclo Repertorio; Teatro Finis Terrae estrena un clásico de Egon Wolff con Camila Hirane y Felipe; y el restaurante La Mesa recibe al chef argentino Martín “Tincho” Lukesch.

Conciertos, estrenos teatrales y cenas con chefs internacionales: una selección de los mejores eventos culturales y gastronómicos en Santiago este mes.

Gastronomía: La Mesa Latina recibe al chef Martín Lukesch

El restaurante La Mesa, del chef Álvaro Romero, continúa su ciclo de cenas colaborativas con la llegada de Martín “Tincho” Lukesch, uno de los cocineros más destacados de la escena gastronómica argentina. La cita es el sábado 13 de junio desde las 20:00 horas en Alonso de Córdova 2767, Vitacura. Lukesch es el chef al frente de Coronado, el restaurante del MALBA en Buenos Aires, un proyecto que en el último año se ha convertido en uno de los más aplaudidos de la ciudad, con una propuesta que cruza inspiración mediterránea con sabores porteños reinterpretados y foco en el producto de temporada.

La cena se realizará en formato de mesa compartida, con platos servidos al centro y ambos cocineros trabajando en conjunto. La nueva cocina argentina de Lukesch se cruzará con la mirada estacional y el trabajo con pequeños productores que caracteriza a La Mesa, en lo que promete ser un gran banquete colectivo. Esta es la cuarta edición del ciclo La Mesa Latina, que durante 2026 reúne en Santiago a referentes de Argentina, Brasil, Colombia y México; antes pasaron por la mesa Narda Lepes, Santiago M. Moctezuma y Eduardo Ortiz.

Los precios son $70.000 sin maridaje y $90.000 con maridaje. Los cupos son limitados y las reservas se gestionan por Instagram (@lamesachile) o al +56 9 9072 2461.

Música: Ricardo Arjona regresa a Chile con Lo Que el Seco No Dijo

Ricardo Arjona vuelve a Santiago con una nueva gira que promete ser histórica. El Movistar Arena recibirá al cantautor guatemalteco en diez fechas durante junio: los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20, en lo que será una de las residencias más extensas de un artista internacional en Chile. El espectáculo combina una producción visual y musical de primer nivel con el repertorio que ha marcado décadas de trayectoria.

El vínculo de Arjona con el público chileno es uno de los más sólidos de su carrera: el artista ostenta el récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena, lo que lo consagra como uno de los artistas más convocantes de la historia de esa sala. Sus últimos shows en el Estadio Bicentenario de La Florida se agotaron por completo, confirmando que en Chile su música trasciende el entretenimiento y se convierte en una experiencia colectiva.

Las entradas para las distintas fechas están disponibles a través de los canales habituales de venta. Para quienes aún no tienen la suya, quedan funciones disponibles en la segunda mitad del mes.

Teatro: Ciclo Repertorio de Lafamiliateatro en Matucana 100

Lafamiliateatro, una de las compañías más relevantes de la escena teatral chilena, regresa a Matucana 100 con un ciclo que reúne tres de sus montajes más significativos. Levitas, Panecur y Mauro se presentarán entre el 11 y el 28 de junio, cada una con su propio lenguaje escénico pero unidas por una misma pregunta: ¿qué hacemos con quienes el país insiste en dejar al margen?

Las obras se estrenan en orden. Levitas (11 al 14 de junio) retrata las tensiones al interior de un coro femenino pentecostal en San Bernardo, explorando el silenciamiento de las mujeres dentro del mundo eclesial. Panecur (18 al 21 de junio) reconstruye el polémico juicio tras el sacrificio ritual que realizó una comunidad mapuche después del terremoto de Valdivia de 1960, enfrentando a un grupo de estudiantes de derecho con sus propios prejuicios. Cierra el ciclo Mauro (25 al 28 de junio), basada en la resistencia de comunidades afectadas por la construcción del tranque de relaves minero más grande de Latinoamérica.

Con más de 22 años de trayectoria, Lafamiliateatro ha construido un trabajo que cruza teatro documental, memoria y compromiso territorial. Este ciclo, financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, no es un ejercicio de nostalgia: es la confirmación de que las preguntas que originaron estas obras siguen tan vigentes como cuando se estrenaron.

Más teatro: Flores de papel vuelve a los escenarios

A cien años del nacimiento de Egon Wolff y una década de su muerte, Teatro Finis Terrae estrena una nueva puesta en escena de Flores de papel, la obra más reconocida del Premio Nacional de Artes de la Representación 2013. La producción, dirigida por Francisco Krebs y protagonizada por Camila Hirane y Felipe Zepeda, llega al escenario de Av. Pocuro 1935 a partir del miércoles 11 de junio, con funciones hasta el 5 de julio.

Escrita en 1970 y representada en más de veinte países —desde México y Argentina hasta China, Japón y Suecia—, la obra retrata el perturbador encuentro entre Eva, una mujer de clase media alta, y Beto “El Merluza”, un vagabundo cuya irrupción desestabiliza por completo su vida doméstica. Esta nueva versión no se contenta con revisitar las tensiones de clase: el director Krebs la reencuadra como una reflexión sobre la incapacidad contemporánea de construir intimidad, en un tiempo de vínculos efímeros y consumo afectivo. “Montarla hoy no es nostalgia, es ponerle espejo al Chile de 2026”, sintetiza Felipe Zepeda.

El montaje busca que el espectador no solo comprenda la obra racionalmente, sino que la experimente como una pesadilla íntima, con un diseño integral de Pablo de la Fuente, composición musical de Alejandro Miranda y diseño audiovisual de Ximena Sánchez. Las entradas van desde $7.500 (estudiantes y Súper Jueves) hasta $15.000 valor general, con preventa disponible en ticketplus.cl.

Música: Mapocho Orquesta estrena “Ilusiones Ópticas”

Mapocho Orquesta celebra una década de trayectoria con el estreno en vivo de su nuevo disco, Ilusiones Ópticas, este jueves 18 de junio, también en Matucana 100. La agrupación, referente del jazz orquestal contemporáneo en Chile, llega con un trabajo que cruza funk, soul, hip-hop y reggae bajo la dirección musical de Alfredo Tauber y con letras en español escritas junto a Francisca Buendía, algo inusual para el formato de Big Band.

El disco tiene una vocación marcadamente conceptual: cada pieza está pensada como parte de un hilo conductor que da coherencia al álbum completo, y cada músico de la orquesta tiene momentos protagónicos que destacan su musicalidad individual. El repertorio se aleja deliberadamente del sonido más clásico asociado al swing, apostando por una estética contemporánea. Entre los invitados del disco figura Matiah Chinaski, quien rapea en uno de los temas.

El concierto promete ser una experiencia multisensorial, con una propuesta escénica que incluye luces y audiovisuales diseñados para sumergir al público en el imaginario del disco. Fase Solar participará como artista invitado de la noche.