Exsubsecretario removido por test de droga positivo podría regresar al Gobierno si contramuestra es negativa

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que “lo más probable” es que Juan Pablo Rodríguez sea llamado nuevamente al Ejecutivo si el nuevo análisis descarta consumo, aunque no aseguró que retome la Subsecretaría de Hacienda.

A tres días de la abrupta salida de Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda, el Gobierno abrió formalmente la puerta a su regreso. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó este domingo que “si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”.

La señal del secretario de Estado, entregada en Mesa Central de Canal 13, es la primera declaración oficial que proyecta un eventual retorno del abogado, cuya remoción se concretó la noche del jueves tras dar positivo en el análisis de la primera muestra de un test de drogas practicado en junio.

La salida se comunicó en dos tiempos. Presidencia informó primero, mediante un comunicado, que el Mandatario aceptaba la renuncia del funcionario. Minutos más tarde, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, precisó el fundamento: “Si bien en un primer examen de detección de drogas, el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra”.

En su lugar asumió, en calidad de subrogante, Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores de la cartera.

Rodríguez, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso que asumió el 11 de marzo con la llegada de Kast a La Moneda, tuvo presencia constante en el Congreso durante la tramitación de la megarreforma, y desde el primer momento rechazó el resultado del examen.

“No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, declaró la misma noche de su remoción.

Esa versión encontró eco este domingo en García Ruminot. El titular de la Segpres sostuvo que el exsubsecretario “es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento. Además, nos ha dicho con mucha convicción y seguridad ‘yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra’”.

Y agregó: “Si lo que hubo fue un mal examen, que entregó un resultado que no correspondía, hay que por supuesto hacer justicia”.

El eventual regreso, en todo caso, tiene un matiz: no está garantizado el mismo puesto. “No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno”, precisó el ministro.

La grieta que sigue abierta

El caso Rodríguez es inédito a nivel de Gobierno central y golpea directamente una de las banderas del Presidente: Kast hizo del test de drogas una marca personal antes de llegar a La Moneda, y esa misma herramienta terminó costándole el cargo a su subsecretario de Hacienda.

La remoción dejó además un flanco incómodo para el Ejecutivo: el Gobierno no ha cumplido con publicar los resultados de los tests del resto de sus autoridades y tampoco ha ingresado la legislación sobre la materia que comprometió en abril.

En La Moneda, mientras tanto, la definición quedó suspendida a la espera del nuevo análisis.

El viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó profundizar en el caso: “Hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir”, dijo, y sobre la defensa de su exsubsecretario planteó: “Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso. Esperemos que eso termine mejor”.