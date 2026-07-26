Qué se sabe de Abdul B., el sospechoso del atropello masivo en la marcha del Orgullo en Alemania

Las autoridades de Berlín solicitaron a los testigos que les envíen cualquier antecedente, fotografía o video relevante con relación al incidente.

X.

La policía de Alemania y la Fiscalía de Berlín dieron a conocer este domingo la imagen de Abdul B., el principal sospechoso de protagonizar el atropello masivo registrado la noche del sábado en la marcha del Orgullo LGBTQ+ en la capital germana.

A raíz del ataque falleció una persona, en tanto que otras 29 resultaron con heridas de diversa consideración, según ratificó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

De acuerdo con lo informado por los medios de comunicación de ese país, el hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Tiergarten y cerca de la Puerta de Brandenburgo, cuando una camioneta blanca ingresó a alta velocidad entre la multitud, chocando posteriormente contra un árbol.

Qué se sabe del sospechoso del atropello en la marcha

Al abordar lo ocurrido, el ministro Alexander Dobrindt manifestó que se trató de un “ataque terrorista islamista“.

Por su parte, la Policía de Berlín confirmó el avance de la investigación por el atropello en la marcha del Orgullo LGBTQ+, e indicó que apunta al menos a un sospechoso.

“Se alega que Abdul B., de 21 años, hirió a varias personas con un vehículo en movimiento en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 horas”, indicó la información policial.

“Se cree que una o más personas huyeron posteriormente del vehículo. Asimismo, se informa que varias personas resultaron heridas con armas blancas“, añadió.

El presunto autor del atentado es delgado, mide cerca de 1,90 m, tiene el pelo negro y estaba utilizando un polerón negro con capucha y pantalones blancos.

A la vez, las autoridades solicitaron a los testigos que les envíen cualquier antecedente, fotografía o video relevante con relación al incidente.

“Si te encuentras con esta persona, bajo ninguna circunstancia te acerques ni tengas contacto directo con ella. ¡Podría estar armada y ser peligrosa! Llama inmediatamente al número de emergencias policiales”, concluyó el mensaje policial.