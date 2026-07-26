Encuesta Criteria: solo un 21% está de acuerdo con el proyecto de ley Escucha su Corazón

En tanto, la aprobación al presidente José Antonio Kast es de un 36%, mientras que la desaprobación a su gestión alcanzó el 54%.

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Un 70% de los consultados por la última Encuesta Criteria aseguró que ha escuchado o leído sobre el proyecto de ley “Escucha su Corazón”.

Al respecto, solamente un 21% manifestó su respaldo a la iniciativa que presentó el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristóbal Urruticoechea.

De acuerdo con el sondeo, el 54% de quienes tomaron parte en la muestra manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, en tanto que el 25% dijo que no está a favor ni en contra.

Rechazo transversal al proyecto Escucha su Corazón

La encuesta también evidenció que el rechazo al proyecto es superior al apoyo en todos los segmentos consultados, independiente de la identificación política.

Según reveló el sondeo, entre quienes se identifican con la izquierda, el rechazo al proyecto Escucha su Corazón alcanza un 88%, mientras que apenas un 6% respalda la iniciativa.

La Encuesta Criteria también mostró que en el centro político, un 60% se manifestó en contra del proyecto y un 21% a favor.

Además, entre quienes se identifican con la derecha, la desaprobación sigue siendo mayoritaria, ya que el 40% rechaza el proyecto, frente a un 35% que lo apoya.

Por último, el sondeo dejó en claro que, entre las personas que no se identifican con ningún sector político, la tendencia también se mantiene: un 42% está en desacuerdo con la iniciativa y el 18% la respalda.

Evaluación presidencial

Por otra parte, la última Encuesta Criteria mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a disminuir, ubicándose en 36%, un punto menos respecto al sondeo anterior, donde había registrado un leve repunte tras varias semanas de bajas.

Además, la medición, que se aplicó el 23 de julio de 2026 mediante panel online, mostró que la desaprobación a la gestión del mandatario alcanzó el 54%, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con la medición previa.

En cuanto a la estrategia del Gobierno para enfrentar los daños causados por el sistema frontal, el 36% cree que está tomando el rumbo adecuado, mientras que para el 43% es incorrecto.

Sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el 36% considera que la iniciativa tendrá efectos positivos para el país, un punto menos que el 37% que evalúa de manera negativa la inicitaiva.

A la vez, el 49% de los encuestados manifestó que la normativa favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos.