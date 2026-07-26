El motivo por el que Carabineros detuvo a Fabián Barrientos, el exseremi de Salud de Magallanes

El control de detención de la exautoridad regional se llevará a cabo este domingo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

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En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se llevará a cabo este domingo el control de detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, a quien Carabineros detuvo en la víspera.

La información sobre el arresto de la exautoridad regional la confirmó la delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías.

Durante un punto de prensa, la delegada manifestó que “nosotros, como gobierno, estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público, a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos”.

Por qué se detuvo al exseremi de Salud

La delegada manifestó que las autoridades regionales y Carabineros informaron de la situación al gobierno, tras lo cual se resolvió solicitar la renuncia de la entonces autoridad sanitaria.

Cuando se le preguntó respecto de la naturaleza de la investigación contra el exseremi de Salud, Ericka Farías rechazó ahondar en el tema y argumentó que la indagatoria permanece bajo reserva y debe ser el Ministerio Público el que informe respecto de su desarrollo.

“La denuncia son hechos de gravedad, y por eso nosotros como gobierno decidimos solicitar la renuncia inmediatamente”, indicó.

Respecto del momento en el que se conoció la investigación contra Barrientos, la delegada presidencial de Magallanes dijo que fue “durante la tarde” de este sábado.

Aunque la autoridad regional no reveló el motivo específico que llevó a la detención de Fabián Barrientos, un reporte de radio Biobío mencionó “un presunto delito sexual“.