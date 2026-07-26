VIDEO – “Estos les gustan”: Instituto Mises Cono Sur desvinculó al asesor del PNL Ítalo Omegna tras burlas a niños TEA

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario Hans Marowski aseveró que “Omegna presentó su renuncia”.

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El Instituto Mises Cono Sur confirmó este sábado que desvinculó de sus funciones al asesor del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, tras la divulgación de un video en el que se realizaron bromas sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El militante del PNL se desempeñaba hasta esta jornada como jefe de Vinculación del mencionado centro de estudios y formación académica. Además, hasta este fin de semana se desempeñaba como asesor personal del diputado Hans Marowski, quien también se refirió al tema.

El registro audiovisual es protagonizado por Emiliano Fernández, Fernando Ortiz e Ítalo Omegna, integrantes del programa de streaming La Cofradía, y generó molestias no solo por las burlas en torno a niños autistas, sino porque también se realizaron comentarios de carácter sexual sobre los menores de edad.

El video que llevó a la desvinculación de Ítalo Omegna se grabó durante la celebración por el cumpleaños de Fernando Ortiz, ocasión en que uno de los participantes le entregó un muñeco y dijo: “Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta; sé que te gusta más grande, pero es de la edad“.

Luego le entregó un frasco con dulces y uno de los invitados planteó que “estos les gustan a los niños con autismo, ya que son los que no hablan“.

Más adelante a Ortiz le entregaron, instante en que otro de los asistentes dijo que ese regalo sirve “para amarrar niños”.

Qué dijo el Instituto Mises Cono Sur sobre Ítalo Omegna

A través de un comunicado oficial, el Instituto Mises Cono Sur precisó que la decisión de desvincular a Ítalo Omegna se adoptó “a raíz de la difusión de un video en el que se realizan comentarios de manera irresponsable sobre materias especialmente sensibles que resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el Instituto exige a quienes forman parte de su equipo”.

Junto con agradecer “el compromiso y dedicación” de Omegna, recalcó que “nuestra institución antepone su misión, principios, valores y credibilidad por sobre cualquier consideración individual”.

Además, la dirección ejecutiva reafirmó “su profundo compromiso con la protección de la infancia, y condenamos enérgicamente todo tipo de abuso infantil, velando por cumplir nuestros objetivos con un actuar responsable, respetuoso y coherente con los valores que promovemos”.

Bancada del PDG y diputado Marowski abordaron el tema

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, ratificó que este sábado “Ítalo Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo“.

“Las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito. Nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario“, manifestó.

En tanto, este domingo, la bancada del Partido de la Gente (PDG) sostuvo que el registro no puede reducirse a una broma de mal gusto, ya que relativiza una de las formas de violencia más graves que existen contra niños, niñas y adolescentes.

Agregaron que la situación adquiere una mayor gravedad al incorporar referencias a niños con TEA y al tratarse de personas que cumplen funciones en equipos legislativos, quienes tienen el deber de contribuir a la protección de la infancia y no de banalizar delitos de esta naturaleza.

Recalcaron que quienes cumplen funciones públicas o integran equipos parlamentarios tienen el deber de actuar con responsabilidad y ser conscientes del impacto que generan los mensajes que difunden, especialmente cuando estos contribuyen a normalizar o trivializar delitos de extrema gravedad o afectan la dignidad de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, los diputados emplazaron al PNL a condenar públicamente este registro y a señalar con claridad si las conductas exhibidas por quienes participaron representan los principios y valores que promueve la colectividad.