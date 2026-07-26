Daños por el sistema frontal en la Región de Coquimbo: De Grange informó cuánto costará la reconstrucción

Dijo que el Estado podría contar “con los recursos para ir haciéndose cargo de esta reconstrucción”, sin necesidad de acudir a medidas extraordinarias.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, abordó este domingo el monto estimado que se requerirá para la reconstrucción en la Región de Coquimbo, tras los severos daños provocados por el sistema frontal que afectó la zona centro-norte del país.

Tanto esa región como la provincia de Huasco, en la Región de Atacama, son las que resultaron más afectadas por la emergencia, ya que se produjeron cortes de rutas, socavones, aumento de caudales y graves daños en viviendas.

A raíz de lo anterior, miles de personas permanecieron aisladas durante el paso del temporal, mientras que muchas otras debieron acudir a albergues hasta que las lluvias cesaron.

Otra de las consecuencias que dejó el sistema frontal fue la turbiedad que se registró en el agua potable en la zona, lo que obligó a interrumpir el servicio y provocó que el Ministerio de Salud decretara alerta sanitaria.

Cuánto costará la reconstrucción tras el paso del sistema frontal

El biministro De Grange abordó el tema de la reconstrucción en la Región de Coquimbo tras el paso del sistema frontal, en la conversación que mantuvo con Estado Nacional de TVN.

En la ocasión, la autoridad manifestó que “uno de los principales impactos negativos que ha tenido esta catástrofe climática ha estado en la conectividad, en acceder a las ciudades“.

Dijo que a los problemas que ya se superaron en la Ruta 5 , se suman dificultades “en la conectividad, sobre todo en sectores rurales hacia la cordillera, y en el tema del agua potable”.

Además, De Grange confirmó que las autoridades ya tienen una estimación inicial de los montos que se deberán invertir para reconstruir los sectores más afectados por el paso del sistema frontal.

“Siempre falta hacer un análisis más fino, pero entre 400 y 500 millones de dólares puede ser la recuperación del daño que recibió la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, indicó.

No obstante, planteó que si se suman “los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, en temas de vialidad, en temas de telecomunicaciones, yo creo que puede llegar a los 700 millones de dólares“.

Además, el titular de Obras Públicas y Transportes consideró que el Estado podría contar “con los recursos para ir haciéndose cargo de esta reconstrucción”, sin necesidad de acudir a medidas extraordinarias.