Panoramas: arte inmersivo, teatro familiar y joyería independiente para estos días

De una instalación con inteligencia artificial en el Centro Cultural La Moneda a un thriller para toda la familia en Las Condes: la agenda cultural de fines de junio tiene para todos los gustos y bolsillos.

El invierno no es excusa para quedarse en casa. Esta semana, Santiago ofrece una agenda cultural variada y con propuestas que van desde lo íntimo hasta lo monumental: una instalación que activa veinte años de historia del Centro Cultural La Moneda mediante inteligencia artificial generativa, una experiencia inmersiva con Van Gogh que este domingo abre gratis para los papás, el debut del primer Mercado de Orfebrería y Joyas de Ñuñoa, el regreso de La Mona Ilustre con un thriller de vacaciones de invierno y la primera exposición de la periodista y artista Milena Vodanovic . Cinco razones para salir.

Cuerva, el debut de Milena Vodanovic

Alas negras, la luna, animales que actúan como mensajeros, una mujer que se hace río: esas son algunas de las imágenes que pueblan Cuerva, la primera exposición individual de Milena Vodanovic, curada por Antonia Cea. La muestra reúne una veintena de obras de gran formato —grabados en matrices continuas que forman trípticos y cuadrípticos— junto a esculturas en gres y una serie de aguafuertes de pequeño tamaño, conformando un imaginario de alta densidad simbólica que invita a demorarse en la lectura.

Vodanovic llegó a las artes visuales tras una exitosa carrera periodística que incluyó la dirección de revista Paula. Desde que dejó ese cargo en 2015, desarrolló su práctica en cerámica y grabado, formándose con la maestra Juanita Canela en Santiago, en residencias en el Taller la Madriguera de Barcelona y bajo la tutoría del Premio Nacional de Arte Eugenio Dittborn. La exposición se acompaña además del lanzamiento de su libro ilustrado homónimo, publicado por Cuarto Propio, una fábula que describe como “una historia acerca de recibir, buscar y dejarse transformar”.

Cuerva inaugura este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en Galería Madre (Juan de Valiente 3681, Vitacura) y podrá visitarse hasta el 18 de julio, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 11:00 a 14:00 horas.

Arte: VIVIR EL ARCHIVO llega al Centro Cultural La Moneda

El Centro Cultural La Moneda celebra sus veinte años con una instalación que convierte su propia historia en material vivo. VIVIR EL ARCHIVO: 20 años de exposiciones en tiempo real ocupa la Galería de Patrimonio desde el 19 de junio hasta el 1 de noviembre de 2026, y propone una experiencia inmersiva construida a partir del archivo visual de las exposiciones más emblemáticas del espacio: desde La antigua China y el ejército de terracota hasta el universo de 31 Minutos.

El mecanismo es tan simple como sorprendente: el público ingresa una palabra en un tótem interactivo y la inteligencia artificial generativa establece vínculos inesperados entre décadas de imágenes, proyectando en tiempo real paisajes visuales y sonoros que cambian con cada visita. La dirección artística es del arquitecto y artista de nuevos medios Sergio Mora-Díaz, con desarrollo tecnológico de Sinestesia y producción ejecutiva de 500 Nanómetros, empresa chilena con más de quince años de trayectoria en experiencias inmersivas.

La instalación incluye además un sector de making off con cinco pantallas que explican el funcionamiento del algoritmo y muestran datos concretos de cada muestra. La entrada es gratuita, con acceso en grupos de hasta 15 personas cada 30 minutos.

Más arte: Van Gogh en Vivo abre gratis para los papás este domingo

Este domingo 21 de junio, Van Gogh en Vivo suma al Día del Padre como motivo para acercar el arte a las familias: todos los papás que asistan acompañados de sus hijos podrán ingresar sin costo. La muestra, instalada en el tercer nivel del Mall Cenco Florida, ya ha recibido a miles de visitantes con una propuesta que va más allá de la contemplación: quince salas temáticas en las que las pinceladas se mueven, los personajes cobran vida y el propio Van Gogh aparece encarnado por actores que interactúan con el público.

El recorrido dura aproximadamente 70 minutos e incluye espacios interactivos como una sala dedicada a la ciencia del color y un teléfono antiguo que permite “hablar” con el pintor. El diseño de la visita considera accesibilidad para coches de bebé y estacionamiento disponible, pensado para la comodidad de familias con niños de distintas edades.

La organización recomienda reservar con anticipación, ya que los cupos se agotan los fines de semana. Las entradas están disponibles en boletería y a través del sitio web y la aplicación de Fever. Van Gogh en Vivo permanece en cartelera hasta el 26 de julio, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y fines de semana de 11:00 a 21:00 horas.

Artesanía: Mercado de Orfebrería y Joyas en Ñuñoa

La Casa de la Cultura de Ñuñoa (Av. Irarrázaval 4055) abre el próximo sábado 20 de junio su primer Mercado de Orfebrería y Joyas, una jornada organizada por la Corporación Cultural de la comuna para poner en valor la joyería independiente chilena. De 10:00 a 20:00 horas y con entrada liberada, el encuentro reúne proyectos como la orfebrería en plata de formas experimentales de Macarena Ravioly, las figuras de joyería ilustrada de Mestiza —reconocida con el Sello de Excelencia a la Artesanía y un galardón UNESCO— y las piezas de Diana del Sol Orfebrería y Solita Voy, entre otros.

Además de los stands de venta, la programación incluye talleres gratuitos durante todo el día: técnica miyuki, soutache, alambrismo y french beading se enseñarán en sesiones abiertas al público general, con una instancia especial adaptada para los más pequeños. El cierre de la jornada tiene música en vivo con la Roda de Choro de Santiago a las 16:30 y la actuación de Mariel Mariel a las 18:00 horas. Habrá también foodtrucks disponibles.

El evento se perfila como una oportunidad poco habitual de adquirir piezas únicas elaboradas con técnicas especializadas, conocer de cerca el proceso creativo detrás de cada joya y descubrir un circuito de orfebres y artesanos que operan fuera de los canales comerciales habituales.

Teatro: La Mona Ilustre regresa con un thriller para toda la familia

Tras siete años sin estrenos, la Compañía La Mona Ilustre vuelve al Teatro Municipal de Las Condes con Nada era un misterio, el enigmático caso de la Continental Company, una obra que mezcla intriga, humor y teatro visual en un formato pensado para grandes y chicos. La historia arranca cuando un antiguo elenco teatral se reencuentra en una mansión apartada: una tormenta de nieve los deja atrapados y, tras un asesinato inesperado, cada uno pasa a ser sospechoso.

La obra, recomendada para mayores de 10 años, se posiciona como una de las propuestas más atractivas de las vacaciones de invierno. Con giros inesperados, escenas que mantienen al público en vilo y una puesta en escena que invita a jugar a ser detective, promete ser una salida distinta para quienes quieran compartir el teatro en familia. La duración es de 75 minutos.

Las funciones van del 25 de junio al 5 de julio, de jueves a sábado a las 17:00 horas y los domingos a las 18:00. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro (Av. Apoquindo 3300) y en tmlascondes.cl, con descuentos para titulares de la Tarjeta Vecino Las Condes.