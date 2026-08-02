“Yo no sé si es mi pelo”: Exsubsecretario cuestiona laboratorio y exige antecedentes del examen que provocó su salida de Hacienda

La exautoridad aseguró que nuevos exámenes de pelo y orina descartaron consumo de drogas, mientras cuestionó el procedimiento aplicado al primer análisis que derivó en su salida del Ejecutivo.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, volvió a referirse al examen de drogas que motivó su salida del Gobierno de José Antonio Kast y aseguró que continúa intentando demostrar su inocencia.

En una entrevista con T13, sostuvo que los análisis realizados posteriormente no detectaron presencia de sustancias y afirmó que su principal objetivo es recuperar su reputación.

Rodríguez explicó que se sometió a un nuevo examen capilar en un laboratorio de la Pontificia Universidad Católica, cuyo análisis fue enviado a Estados Unidos y arrojó un resultado negativo.

Además, indicó que también obtuvo un resultado negativo en un test de orina y que permanece a la espera de otros dos exámenes de pelo realizados tras conocerse el primer informe.

Durante la conversación, el exsubsecretario cuestionó el procedimiento aplicado por el laboratorio que realizó el examen que dio positivo. “Yo no sé si es mi pelo, porque el laboratorio no me entregó la cadena de custodia”, dijo y planteó que una de las hipótesis que maneja es que el resultado podría deberse a una contaminación de la muestra.

Respecto de las semanas que ha enfrentado desde su salida del Ejecutivo, Rodríguez aseguró que “han sido días muy difíciles. La verdad, yo estoy viviendo una pesadilla, pero tengo la verdad de mi lado, y yo estoy seguro de que la verdad siempre termina prevaleciendo”. En esa línea, insistió en que nunca ha consumido drogas y sostuvo que la secuencia de exámenes negativos respalda su versión.

El exsubsecretario también manifestó que comprende la decisión adoptada por el Gobierno tras conocerse el primer resultado positivo. “Comprendo la decisión del Gobierno y considero que el Gobierno en esta materia ha actuado bien”, señaló, agregando que compartía el criterio de exigir altos estándares a quienes ejercen cargos públicos.

Sobre las dudas que mantiene respecto del proceso, Rodríguez sostuvo que solicitó acceder a la cadena de custodia, a un informe cuantitativo y al análisis de la contramuestra en un laboratorio distinto, antecedentes que, según dijo, no le han sido proporcionados. Además, afirmó que “una sospecha perfectamente plausible es que acá estamos hablando de un caso de contaminación”.

Finalmente, la exautoridad aseguró que, por ahora, su prioridad no es un eventual regreso al Ejecutivo, sino limpiar su imagen pública. “Hoy día mi energía está puesta en reivindicar mi nombre, en defender mi honra, mi reputación, mi historia. Mi energía no está puesta necesariamente en cuál es mi futuro”, concluyó.