Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae al 34% y crecen críticas a sus reformas

El sondeo también midió la percepción ciudadana sobre la privatización de Codelco y el Proyecto de Ley de Reconstrucción.

La última edición de la encuesta Criteria registró una nueva disminución en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, cuyo nivel de respaldo llegó al 34% entre los consultados. La cifra representa una baja de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior realizada por la consultora.

En paralelo, la desaprobación a la gestión del Mandatario alcanzó un 55%, mientras que un 11% de los encuestados afirmó no tener una opinión definida o no saber cómo evaluar su desempeño.

Los resultados muestran una tendencia de retroceso en el apoyo presidencial durante las últimas semanas. Desde comienzos de junio, cuando la aprobación se ubicaba en un 40%, el indicador ha disminuido de manera progresiva hasta llegar al 34% registrado en la medición correspondiente al inicio de agosto.

La encuesta también abordó la propuesta de privatización de Codelco, una discusión que marcó parte de la agenda pública durante la última semana. Frente a esa posibilidad, un 74% de los encuestados manifestó estar en contra de vender la empresa estatal, mientras que un 49% señaló que prefiere mantenerla completamente pública, aunque con mejoras en su administración. En tanto, un 31% apoyaría incorporar capital privado manteniendo el control estatal.

Otro de los puntos consultados fue el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo. En este aspecto, un 50% de los participantes consideró que la iniciativa beneficia principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 33% cree que su principal objetivo es fomentar la creación de empleo.

Respecto al impacto que tendría la iniciativa en el país, un 38% anticipó efectos negativos, aunque esta cifra representa una disminución frente a mediciones anteriores. Por otro lado, un 33% proyectó consecuencias positivas y un 29% afirmó no tener claridad sobre los posibles resultados de la propuesta.

La medición refleja un escenario desafiante para el Gobierno, marcado por una baja en la aprobación presidencial y una opinión pública dividida frente a sus principales iniciativas económicas.