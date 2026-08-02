Fiscalía revela consumo de antidepresivos y alcohol en fatal atropello múltiple en La Unión

El hecho terminó con la vida de Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 34 años

El Tribunal de Garantía de La Unión resolvió extender la detención de M.V., joven de 25 años investigado por el atropello múltiple ocurrido en las afueras de la discoteca Euforia, en la Región de Los Ríos, donde dos mujeres perdieron la vida y varias personas resultaron heridas.

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que el imputado habría conducido con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con los resultados del examen realizado tras el accidente.

Además, se indicó que el sujeto reconoció haber consumido bebidas alcohólicas y medicamentos asociados a un tratamiento médico antes del impacto.

La fiscal Leyla Chahin entregó nuevos antecedentes del caso y señaló que existiría información sobre el consumo de antidepresivos combinado con alcohol. “Existen antecedentes del consumo de antidepresivos, lo que, obviamente, mezclado con alcohol, no es una buena mezcla”.

Según la investigación, el vehículo habría circulado desde Osorno hacia La Unión a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora antes de arremeter contra un grupo de personas que se encontraba en la berma cercana al recinto nocturno. “En esa condición, maneja desde Osorno, circulando a alrededor de 100 kilómetros por hora, y embiste a las personas que se encontraban en la berma“, añadió la fiscal.

Tras el impacto, ocurrido durante la madrugada del sábado, el conductor abandonó el lugar y fue encontrado por Carabineros cerca de cinco horas después.



Debido a lo anterior, la Fiscalía analiza si existieron elementos que permitan establecer una eventual intención en la conducta del imputado, situación que podría aumentar la gravedad de los cargos y las penas que arriesga.

En tanto, las víctimas fueron identificadas como Edmara Molina Rogel, de 24 años, y Kesia Burgos Tejeda, de 34 años, madre de dos hijos. Sus cuerpos fueron entregados por el Servicio Médico Legal de Osorno a sus respectivas familias para realizar los funerales.

La detención fue ampliada hasta este martes debido a que aún están pendientes peritajes y diligencias investigativas, además de antecedentes relacionados con el supuesto consumo de medicamentos previo al accidente.