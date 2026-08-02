Estos son los bonos y ayudas económicas disponibles en agosto: revisa si cumples con los requisitos

Los recursos están orientados a apoyar a familias, trabajadores y adultos mayores que cumplan con las condiciones establecidas por los organismos correspondientes.

Durante agosto, distintos bonos y beneficios económicos del Estado continúan disponibles para quienes cumplen con las condiciones establecidas por cada programa.

Los aportes están dirigidos a diferentes grupos de la población, como adultos mayores, trabajadores, mujeres y familias de menores ingresos.

Entre los beneficios que pueden recibir algunos usuarios se encuentra la Pensión Garantizada Universal (PGU), aporte destinado a personas mayores que cumplen con los requisitos definidos por la normativa vigente. También figura el Bono al Trabajo de la Mujer, enfocado en trabajadoras que forman parte de los grupos establecidos para acceder al beneficio.

Estos son los bonos y ayudas económicas disponibles en agosto

Otro de los apoyos disponibles corresponde al Subsidio Familiar, dirigido a familias que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir las necesidades de sus cargas familiares y que cumplen con los criterios establecidos para recibir esta ayuda.

Además, durante el año existen otros aportes estatales como el Bono Bodas de Oro, el Bono de Invierno, el Aporte Familiar Permanente y distintos subsidios orientados a apoyar a hogares que cumplen requisitos específicos.

Desde los organismos públicos han reiterado que cada beneficio cuenta con condiciones particulares, por lo que las personas deben revisar si cumplen los requisitos antes de solicitar o acceder a los pagos correspondientes. Algunos aportes requieren postulación, mientras que otros se entregan de manera automática si se cumplen las condiciones.

Los interesados pueden consultar su situación y revisar los beneficios disponibles EN ESTE LINK donde se detallan fechas, requisitos y mecanismos de acceso para cada ayuda económica.