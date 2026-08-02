Pulso Ciudadano: aprobación de José Antonio Kast marca su nivel más bajo desde el inicio de su Gobierno

El sondeo también abordó la percepción ciudadana sobre la situación económica y la respuesta del Gobierno frente a las lluvias que han afectado a distintas regiones del país, donde predominan las evaluaciones negativas.

La más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano evidenció un descenso en la aprobación del presidente José Antonio Kast.

El estudio mostró que el respaldo a la gestión del Mandatario disminuyó respecto de la medición anterior y alcanzó su registro más bajo desde que asumió el Gobierno el pasado 11 de marzo.

Según los resultados del sondeo, el 25,6% de los encuestados aprueba la administración del jefe de Estado, lo que representa una baja de 3,3 puntos porcentuales en comparación con la encuesta realizada dos semanas atrás.

En tanto, la desaprobación llegó al 58,9%, aumentando 2,3 puntos, mientras que un 15,5% manifestó no tener una opinión definida sobre su desempeño.

Pulso Ciudadano: Aprobación de José Antonio Kast marca su nivel más bajo

La consulta también abordó la percepción de la ciudadanía respecto del escenario económico del país. En ese ámbito, un 49,1% calificó la situación como mala o muy mala, un 39,9% la consideró regular y solo un 10,4% estimó que es buena o muy buena.

Otro de los temas evaluados fue la respuesta del Ejecutivo frente a las lluvias que han afectado a distintas zonas del país durante las últimas semanas. En este punto, el 43,2% calificó la gestión del Gobierno como mala o muy mala, mientras que un 31,6% la evaluó como regular y un 25,2% la consideró buena o muy buena.

Los resultados reflejan un escenario complejo para La Moneda en distintos indicadores de opinión pública, tanto en la evaluación presidencial como en la percepción sobre la situación económica y la respuesta frente a las emergencias provocadas por el sistema frontal.