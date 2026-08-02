Más de 100 alcaldes cuestionan propuesta del Gobierno y piden veto presidencial por contribuciones

Los jefes comunales sostienen que el mecanismo impulsado por el Ejecutivo favorecería a las comunas con mayores ingresos y solicitaron que los recursos comprometidos sean distribuidos íntegramente a través del Fondo Común Municipal.

Un total de 104 alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país solicitaron al Presidente José Antonio Kast aplicar un veto presidencial al mecanismo de compensación contemplado tras la eliminación del pago de contribuciones.

A juicio de las autoridades comunales, la fórmula aprobada podría aumentar las desigualdades entre municipios y afectar especialmente a los territorios con menor capacidad de financiamiento.

La petición busca que los US$200 millones comprometidos por el Ejecutivo sean destinados en su totalidad al Fondo Común Municipal (FCM), sistema que redistribuye recursos entre las comunas. En la declaración pública, los firmantes señalaron: “No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”.

Los alcaldes argumentaron que el esquema propuesto concentra una parte importante de los fondos en municipios que ya cuentan con mayores ingresos propios, en lugar de fortalecer el principal mecanismo de solidaridad territorial.

En ese contexto, afirmaron que “el mecanismo actual de compensación propuesto por el Gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado”.

Junto con solicitar cambios a la fórmula de compensación, los jefes comunales hicieron un llamado al Mandatario para abrir una instancia de diálogo con los gobiernos locales.

En el documento sostuvieron: “Hoy el presidente José Antonio Kast puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del ‘todo o nada’ y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”.

La declaración fue respaldada por alcaldes de distintas tendencias políticas y representantes de las 16 regiones del país, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Claudio Castro (Renca), Carla Amtmann (Valdivia), Camila Nieto (Valparaíso) y Orlando Vargas (Arica).

Además del veto presidencial, los firmantes plantearon la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales que permita revisar el sistema de financiamiento de las comunas y fortalecer el apoyo a los territorios con mayores necesidades.