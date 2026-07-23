Cultura en julio: teatro, arte emergente y exposiciones para recorrer con calma

El mes de julio trae una cartelera densa y variada para quienes buscan algo más que pasar el invierno en casa. Cinco panoramas para los próximos días.

Hay teatro que se prolonga en conversación, arte joven que ocupa las salas de museo, dramaturgia para escuchar de cerca, instalaciones que se recorren con el cuerpo y pinturas que proponen el silencio como experiencia.

XIX Premio MAVI UC LarrainVial Arte Joven

El Museo de Artes Visuales MAVI UC (Lastarria 307, Santiago) exhibe hasta el 23 de agosto las 29 obras finalistas de la decimonovena edición de su Premio Arte Joven, seleccionadas entre 283 postulaciones admisibles provenientes de las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. La muestra, que puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, reúne pintura, escultura, fotografía, grabado, arte textil, instalación, videoarte y técnicas mixtas, con una presencia mayoritaria de obras de mediano y gran formato que dialogan con la arquitectura del museo.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Ilaria Conti, Pablo Ferrer, Fabiola Iza y Voluspa Jarpa. Entre los hitos del calendario, entre el 2 y el 26 de julio el público puede votar presencialmente por su obra favorita, cuya artista recibirá el Premio del Público Fundación Antenna. La ceremonia de premiación, donde también se anunciarán las menciones honrosas y los Premios de Adquisición LarrainVial y MAVI UC, se realizará el jueves 30 de julio en la Plaza Mulato Gil de Castro.

La entrada al museo cuesta $3.000 para el público general; gratis para menores de 12 años, mayores de 65, personas con discapacidad y universitarios con credencial. El último domingo de cada mes la entrada es liberada.

Teatro y psicoanálisis en Finis Terrae: El doble

Este domingo 19 de julio, Teatro Finis Terrae (Av. Pocuro 1935, Providencia) lanza el ciclo Experiencias Teatrales Cultura Finis Terrae con una jornada que combina función teatral y conversación con especialistas. El punto de partida es Rosalyn. Dos mujeres, un enigma, thriller psicológico del italiano Edoardo Erba protagonizado por Alessandra Guerzoni y María Olga Matte bajo la dirección de Bárbara Ruiz Tagle: una escritora de bestsellers reconstruye el encuentro que sostuvo con una trabajadora de aseo, y lo que comienza como un interrogatorio policial se convierte en un inquietante descenso a la culpa, la memoria y la identidad.

La jornada abre con una introducción del psiquiatra, dramaturgo y director artístico de la sala, Marco Antonio de la Parra, sigue con la función de la obra y concluye con un encuentro entre los psicoanalistas Jonathan Kaufman y Javiera Klapp, moderados por De la Parra. La experiencia se repetirá el domingo 26 de julio con la participación de la escritora y psicoanalista Constanza Michelson.

Las entradas cuestan $15.000 para público general y $7.500 para estudiantes. El descuento Dúo del domingo permite adquirir dos entradas a $11.500 cada una. La función parte a las 19:00 horas y la obra dura 70 minutos. Entradas en ticketplus.cl.

Guillermo Calderón en el Café Literario de Ñuñoa

El sábado 25 de julio, el Café Literario de Ñuñoa (Jorge Washington 116) recibe a Guillermo Calderón en el marco del Ciclo de Dramaturgia Contemporánea “Procesos y metodologías de escrituras teatrales y performativas”, curado por el actor y realizador Juan Pablo Peragallo. La serie de cinco encuentros, conducidos por la periodista Viviana Encina, se realiza un sábado al mes hasta septiembre y propone conversaciones en profundidad sobre los procesos de escritura y los dispositivos de trabajo de dramaturgos y directores teatrales en Chile.

Calderón es uno de los nombres más reconocidos del teatro chileno contemporáneo. Formado en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y con estudios de posgrado en Estados Unidos, ha dirigido obras como Clase, Diciembre y Villa+Discurso, varias de ellas estrenadas en Argentina y Alemania. En el cine es coguionista de películas como Violeta se fue a los cielos, El Club, Neruda y El Conde, todas junto a Andrés Wood o Pablo Larraín.

La sesión es el sábado 25 de julio de 11:30 a 13:00 horas, con entrada liberada y sin inscripción previa. Los cupos son por orden de llegada. El ciclo continúa con las dramaturgas Carla Zúniga (8 de agosto) y Camila Le-bert (5 de septiembre).

Pasaje al Silencio, de Francisca Uribe Etxeverría, en MUT

Francisca Uribe Etxeverría Undurraga acaba de inaugurar Pasaje al Silencio en el primer piso del Mercado Urbano Tobalaba (Apoquindo 2730, Las Condes). La muestra reúne 15 obras abstractas en óleo y pigmentos sobre tela, construidas a partir de miles de pinceladas y capas de color que revelan lentamente lo que la artista llama paisajes interiores: recuerdos, sensaciones y estados que no pasan por la lógica ni necesitan palabras.

Las piezas de gran formato —como 1200 Silencios y la obra que da título a la exposición, ambas de 160 x 130 cm— proponen una experiencia de contemplación lenta y sostenida, contracorriente del ruido y la velocidad del presente. Uribe Etxeverría llega a esta muestra con cerca de 30 años de trayectoria, 17 exposiciones individuales y una práctica que ha alternado la pintura y la escultura con la docencia en colegios, municipalidades y universidades.

La exposición puede visitarse gratuitamente hasta el 9 de agosto de 2026.

La ola, de Vogel, en Matucana 100

El 25 de julio, la Galería Principal de Matucana 100 inaugura La ola, la exposición más ambiciosa hasta la fecha del artista visual chileno Vogel, resultado de más de una década de investigación en torno a la migración, la memoria y las subjetividades latinoamericanas. La muestra ocupa el espacio con grandes telas traslúcidas impresas que se desplazan constantemente gracias a un sistema de ventiladores, mientras una pieza sonora compuesta junto a Agnes Paz —en la que un theremin se mezcla con testimonios sobre la experiencia migrante— envuelve al visitante en un paisaje en permanente movimiento.

La instalación incluye además 23 contenedores mecánicos de tipo split flap —similares a los paneles de estaciones y aeropuertos— que despliegan en secuencias temporales una frase del antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot, estableciendo un diálogo entre territorio, memoria y tiempo. El recorrido cierra con un políptico impreso en papel japonés donde Vogel trabaja las tensiones entre paisaje, mapa e identidad.

La ola estará abierta hasta el 13 de septiembre de 2026. El horario es miércoles a viernes de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas; sábados de 16:00 a 21:00 horas; domingos de 16:00 a 20:00 horas.