Caso Sartor: Michael Clark descartó maniobras fraudulentas y dijo que vínculo con los socios fue “estrictamente laboral”

“Debido a mi personalidad reservada, dedicada exclusivamente a mi familia y al deporte, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos”, sostuvo.

ARCHIVO.

El expresidente de Azul Azul, Michael Clark, volvió a declarar esta semana en el marco del denominado Caso Sartor, oportunidad en la que aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicar a terceras personas, a la vez que negó haber tomado parte en maniobras fraudulentas.

Las declaraciones previas de Clark se conocieron pocos días antes de que el Ministerio Público concrete su formalización, junto a otras diez personas ligadas al grupo financiero Sartor.

Los testimonios previos del exdirigente, que ya están en manos de las partes, apuntaron a que nunca recibió dinero que no le correspondiera, según publicó La Tercera.

“Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado. Todas mis decisiones siempre han sido tomadas sobre la base de criterios técnicos y financieros, con los antecedentes con que contaba a la fecha”, dijo en su declaración del pasado 24 de junio.

“Nunca antes había estado involucrado en un proceso penal, y menos como imputado“, aseguró también en la oportunidad.

Además, explicó que ingresó a Sartor como inversionista y que posteriormente, en 2020, asumió funciones como asesor y director de la Administradora General de Fondos (AGF).

Dijo a la vez que a fines de 2021 dejó de participar en los comités de crédito, luego de que se percató de que algunas decisiones se aprobaban mediante correo electrónico sin que se llevara a cabo la presentación formal de los respectivos casos de negocio.

Vínculo de Michael Clark con socios de Sartor

Michael Clark sostuvo que “mi relación con los socios y ejecutivos de Sartor fue estrictamente laboral” y la calificó como “lejana”.

“Debido a mi personalidad reservada, dedicada exclusivamente a mi familia y al deporte, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos. A mayor abundamiento y solo para ejemplificar, nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas, nunca realicé viajes con ellos, nunca salí a comer con ellos“, argumentó.

Manifestó que la única excepción fue en el caso de Pedro Pablo Larraín, ya que en un lapso de ocho años acudió solo una vez a su casa.

El expresidente de Azul Azul añadió que tampoco fue invitado a participar directa ni indirectamente como socio en los negocios paralelos del grupo.

Además, dijo que el origen de los problemas financieros se debió a la empresa de factoring ECapital, y argumentó que la compañía arrastraba una situación de insolvencia desde 2017 o 2018, pese a lo cual sus controladores decidieron mantener la operación sin reconocer las pérdidas acumuladas.

Según reporta La Tercera, Clark también hizo referencia a la relación entre Sartor y el grupo peruano Credicorp y, en esa línea, planteó que ambas entidades firmaron un acuerdo de confidencialidad en 2023 para evaluar una eventual adquisición de Sartor AGF y que, posteriormente, Credicorp presentó una oferta no vinculante para concretar esa operación.

El Ministerio Público tiene previsto formalizar a 11 personas ligadas al grupo financiero Sartor, entre ellas su controlador, Pedro Pablo Larraín, y el exdirector Michael Clark, el próximo 30 de julio.