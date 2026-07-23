¿Podrá Arabia Saudita fabricar armas nucleares?: las implicaciones de su acuerdo con Estados Unidos

A diferencia del convenio de 2009 con los Emiratos Árabes Unidos, el que alcanzaron Washington y Riad no exige que el país árabe no produzca su propio combustible nuclear.

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La administración Trump alcanzó un acuerdo con Arabia Saudita para que desarrolle un programa nuclear civil destinado a la generación de energía, como parte del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en el marco de la guerra en Irán, aunque el príncipe Mohammed dejó en claro que construirá armas nucleares si Irán lo hace.

Aquello, pese a que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, descartó esta opción tras argumentar que “basta con decir que Estados Unidos no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país del mundo que conlleve el riesgo de proliferación” de este tipo de armas.

De acuerdo con expertos en el tema, un punto básico para conseguir el acuerdo fue la decisión de Donald Trump de no incluir un reconocimiento de Israel por parte de los sauditas.

Resaltan a la vez que se trata de un acuerdo comercial importantísimo para Trump, ya que exige que los saudíes utilicen exclusivamente tecnología nuclear de origen estadounidense.

Implicaciones del acuerdo en materia de armas nucleares

El corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca, David Sanger, destacó las concesiones que hizo Washington a Riad, en relación al acuerdo que firmó en 2009 con los Emiratos Árabes Unidos.

En esa línea, mencionó que las instalaciones no serán inspeccionadas con poca antelación por personal del Organismo Internacional de Energía Atómica, como sí ocurre con Abu Dabi.

La segunda y más importante tiene que ver con que, a diferencia de los emiratíes, el convenio no exige que Arabia Saudita no produzca su propio combustible nuclear, que eventualmente se pueda destinar a un proyecto de bomba.

Respecto del riesgo de que Arabia Saudí desarrolle armas nucleares, Sanger apuntó que “los expertos en no proliferación afirman que esto crea el riesgo de que se desvíe el combustible hacia un proyecto de arma nuclear“.

En esa línea, planteó que, según su análisis, “estamos al borde de una explosión nuclear mundial. Uno de los milagros de la posguerra es que actualmente solo contamos con nueve estados con armas nucleares“.

Una visión que parece reforzar el príncipe Mohammed, quien en una reciente entrevista recalcó que “sin ninguna duda” desarrollaría armas nucleares si Irán lo hace.