Sistema frontal: más de 6 mil personas permanecen aisladas mientras avanzan los trabajos de conectividad

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que son 3.532 las personas damnificadas, principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

AGENCIA UNO.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que 6.157 personas permanecen aisladas, en su mayoría en las regiones de Atacama y Coquimbo, mientras se avanza en los trabajos de conectividad en las zonas más afectadas por el sistema frontal.

De acuerdo con el balance entregado por la directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, hasta la noche del miércoles eran 3.532 las personas damnificadas, principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

A la vez, ratificó que se mantiene en 13 la cifra de personas fallecidas durante la emergencia, en tanto que otras cuatro permanecen desaparecidas.

Un total de 1.553 personas continúan albergadas, de las cuales 644 corresponden a la Región de Coquimbo, mientras que hay 150 viviendas destruidas, otras 3.750 con daño mayor y 23.030 con daño menor.

En la ocasión, el subsecretario Pavez informó que el presidente José Antonio Kast resolvió extender el Estado de Excepción que ya regía en la provincia de Huasco a la comuna de Tierra Amarilla, bajo la conducción del jefe de la Defensa Nacional, general Claudio Paredes.

Avanzan trabajos de conectividad tras el sistema frontal

Máximo Pavez también reveló que quedaron habilitados mecanismos de conectividad de emergencia entre Vallenar, Freirina y Huasco, lo que permitió unir a todas las comunas de la provincia del Huasco, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal.

“Esto significa una muy buena noticia para poder asegurar el abastecimiento en dichos centros urbanos“, destacó la autoridad.

Además, el miércoles también quedaron conectadas todas las comunas de la Región de Coquimbo, especialmente Paihuano, Andacollo y Vicuña.

Respecto del suministro de agua potable, Pavez detalló que en Vallenar y Huasco continúan las interrupciones, por lo que se instalaron 14 estanques en cada una de las ciudades.

Andacollo permanece sin servicio, mientras que en la conurbación La Serena-Coquimbo está reforzando el sistema de distribución para alcanzar 200 puntos de entrega y aumentar de 36 a 50 los camiones aljibe disponibles durante este jueves.

En Ovalle, desde esta jornada, el 50% de la ciudad contará con agua no potable para fines sanitarios, luego de que la disminución del caudal del río Limarí permitiera avanzar en las reparaciones.