La dura respuesta de Google tras las millonarias multas que le impuso la Comisión Europea

El Ejecutivo comunitario sancionó al gigante tecnológico norteamericano a pagar 890 millones de euros (más de 950 mil millones de pesos chilenos).

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Google cuestionó este jueves la decisión de la Comisión Europea de imponerle dos multas que suman 890 millones de euros (más de 950 mil millones de pesos chilenos), en una medida que, según los analistas, podría tensionar aún más las relaciones comerciales con Estados Unidos.

De acuerdo con lo argumentado por el Ejecutivo comunitario, decidió aplicar la sanción tras establecer que el gigante tecnológico norteamericano infringió la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes empresas tecnológicas en la Unión Europea.

En concreto, determinó que Google priorizó sus propios servicios en el motor de búsqueda e impidió que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

Según precisó la Comisión Europea, una de las multas asciende a 460 millones de euros por priorizar en los resultados de su motor de búsqueda sus propios servicios , frente a los de la competencia.

La otra, en tanto, llega a los 430 millones de euros por poner restricciones a los desarrolladores de aplicaciones móviles que usan Google Play para que deriven a sus clientes a sus páginas webs o a tiendas de aplicaciones distintas a Google Play para ofrecerles servicios más baratos.

Además de aplicar las sanciones económicas, el Ejecutivo comunitario obligó a Google a poner fin a estas prácticas en 60 días o, de lo contrario, amenazó con penalizarla con multas periódicas adicionales.

Qué dijo Google de las millonarias multas

Tras conocer la resolución del órgano europeo, Google la criticó y aseveró que la aludida ley de mercados digitales “sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos“.

A través de un comunicado, el presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, manifestó que “para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como precios instantáneos y disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play”.

“Esto no es competencia leal, es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de personas que se quejan por interés propio, perjudicando a las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”, argumentó.

Además de la esperada reacción del gigante tecnológico, en Europa se anticipan eventuales reacciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al respecto, la vicepresidenta de las políticas de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, recalcó que el organismo está “obligado” a cumplir las normas comunitarias y a hacer cumplir el derecho internacional, “que está siendo cuestionado en muchas partes”.

“No creo que a ninguno de nosotros, en la Comisión, se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer“, añadió.