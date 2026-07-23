A qué hora vuelve la lluvia a Santiago este jueves

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo y cuántos mm de lluvia se espera que caiga durante la jornada.

Tras un breve respiro, este jueves 23 de julio volvería la lluvia a Santiago, en el marco de la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro sur, el cual también se hará sentir en la Región Metropolitana.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, abordó la cantidad de agua que podría caer durante la jornada. En este marco, comenzó destacando que la calidad del aire en la capital es “muy buena”, puesto que está “lloviendo débil y ocasional”, con extremas de 9°C y 13°C.

“Se mantiene un período prácticamente sin precipitaciones durante la tarde; más o menos, de media de mañana en adelante sin precipitaciones”, sostuvo el experto.

Considerando lo anterior, Leyton afirmó que la lluvia “se retoma al atardecer“. Respecto a la cantidad de agua, el especialista manifestó que se trata de una precipitación “débil y ocasional”, por lo que se podrían registrar entre 3 a 5 milímetros en total del día.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de Meteored, las precipitaciones comenzarían a eso de las 17:00 horas de este jueves y se podrían extender hasta la medianoche.

¿Qué pasará con la lluvia en Santiago el fin de semana?

Según informó Leyton, se espera que este viernes no se registren lluvias y que solamente haya un cielo cubierto. No obstante, el sábado podrían registrarse precipitaciones débiles, desde la madrugada hasta el amanecer.