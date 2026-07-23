Boca Juniors vs O’Higgins: formaciones, a qué hora y dónde ver los playoffs de la Copa Sudamericana

Revisa todo lo que debes saber sobre el crucial duelo de O’Higgins, que buscará dar el batacazo en La Bombonera ante Boca Juniors.

O’Higgins se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia, donde enfrentará a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto celeste visitará La Bombonera en la ida de los playoffs, instancia a la que llegó tras quedar segundo de su grupo en la Sudamericana.

Respecto a Boca Jrs, cayó en este torneo tras quedar tercero de su zona en la Copa Libertadores, donde perdieron de local en la última fecha ante Universidad Católica.

Para este encuentro, O’Higgins tendrá disponible al defensa chileno-argentino Tomás Avilés, su último fichaje. No obstante, también será uno de los últimos partidos de su gran figura: Francisco González, quien se marchará a los Xolos de Tijuana después de jugar esta llave.

Las formaciones de Ohiggins y Boca Juniors en la ida de playoffs de Copa Sudamericana

Bajo este contexto, el entrenador rancagüino, Lucas Bovaglio, presentará una formación con: Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Martín Sarrafiore en mediocampo; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez en ataque.

Por su parte, Boca Juniors, que tiene a Rodolfo Arruabarrena como DT, saldrá con este once: Álvaro Montero en el arco; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores y Tomás Aranda en el medio; Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque.

A qué hora y dónde ver en vivo a Boca Juniors vs O’Higgins por Copa Sudamericana

El duelo entre Boca Juniors y O’Higgins se jugará este jueves 23 de julio a las 20:30 horas. El partido de vuelta será el próximo jueves a la misma hora en El Teniente de Rancagua.

Este encuentro se podrá ver en vivo pro TV en DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO y Paramount+.