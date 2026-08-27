Teatro, música y literatura: los panoramas culturales para los próximos días

De Carrera en Teatro Finis Terrae al regreso de Alex Anwandter al Movistar Arena, pasando por comedia musical guachaca, cuentacuentos gratis en GAM y una noche de stand up con Felipe Avello: la agenda cultural de esta semana en Santiago.

Entre el 22 y el 29 de agosto, Santiago concentra una oferta cultural que va del teatro histórico a la comedia musical, pasando por la literatura infantil y grandes conciertos.

Tryo Teatro Banda reestrena su premiada Carrera en Teatro Finis Terrae, mientras que La Memoria Guachaca celebra el mes de la chilenidad con Puerto Amores en Mori Recoleta. GAM abre gratis dos jornadas de su ciclo Itinerancias Literarias para las infancias, y en el plano musical, Felipe Avello vuelve con su humor participativo al Teatro Nescafé de las Artes, mientras Alex Anwandter conmemora 20 años de carrera con un show antológico en el Movistar Arena.

Alex Anwandter celebra 20 años de carrera en el Movistar Arena

El sábado 29 de agosto, Alex Anwandter celebrará el show más importante de su carrera en el Movistar Arena, con un concierto que conmemora dos décadas de trayectoria bajo el nombre Alex Anwandter 20 años. El artista nacional, figura clave del pop latinoamericano, ofrecerá un recorrido antológico por su discografía y sus distintos proyectos, incluyendo Teleradio Donoso, Odisea y los cinco discos publicados como solista.

Más que una simple conmemoración del tiempo transcurrido, el espectáculo se posiciona como el hito más importante de su carrera, con invitados e invitadas especiales aún por revelar. Anwandter ha llevado su música a escenarios como el Teatro Caupolicán, Lollapalooza y el Festival de Olmué, además de producir trabajos para artistas como Julieta Venegas y Juliana Gattas.

Fuera de la música, el artista también está ligado al mundo audiovisual: dirigió la película Nunca vas a estar solo, ganadora de un Teddy, Premio Especial del Jurado. Con puertas abriendo a las 21:00 horas, el concierto en el Movistar Arena (Av. Beaucheff 1204) promete ser una noche de celebración y memoria para uno de los artistas más influyentes de la escena pop chilena reciente.

Felipe Avello regresa al Teatro Nescafé de las Artes

El comediante nacional Felipe Avello se presenta el viernes 28 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Providencia), con un show de monólogos dinámico y cercano que invita al público a ser parte activa de la experiencia. Con un estilo lúdico y espontáneo, el humorista construye en escena un espectáculo donde temáticas internacionales y latinoamericanas se entrelazan con situaciones cotidianas.

La propuesta se sostiene en la interacción constante con la audiencia, lo que hace que cada función sea única e irrepetible. Más que contar chistes de manera convencional, Avello propone un espacio de encuentro genuino con el público, donde la improvisación y la cercanía son protagonistas del relato escénico.

Con puertas que abren a las 20:00 horas, la cita se perfila como una oportunidad para disfrutar en vivo a uno de los comediantes más reconocidos de Latinoamérica, en una sala de capacidad íntima que refuerza el carácter participativo del espectáculo.

Cecilia Ce trae a Chile su nuevo espectáculo “Encendé tu motor”

El mismo Teatro Nescafé de las Artes presentará el tercer regreso a Chile de la sexóloga y psicóloga argentina Cecilia Ce, esta vez con un nuevo unipersonal, “Encendé tu motor”, el domingo 30 de agosto a las 19.00 horas. Tras el éxito de “Beer & Sex Night”, la trasandina despliega ahora un viaje lúcido, hilarante y cálido por el sexo, el deseo y los vínculos, combinando humor, datos científicos y sensibilidad clínica.

En este montaje, Cecilia Ce transforma el escenario en un taller mecánico emocional donde cada espectador descubre cómo funciona su propio motor: qué lo enciende, qué lo frena y qué lo conduce al placer, atravesando la pregunta de cómo vivimos el deseo para desarmar mitos y cuestionar mandatos sobre la sexualidad. El espectáculo llega a Chile tras agotar localidades desde su estreno en enero en Buenos Aires, con más de 6 mil espectadores y una gira internacional que ya recorrió distintos países.

Además de su trabajo escénico, Cecilia Ce se dedica a la atención de pacientes, la investigación y la difusión de contenido sexológico, y es autora de cuatro libros sobre sexualidad, entre ellos “Sexo ATR: A todo ritmo” y “Deseo”. Reconocida con el premio Lola Mora 2021 por su labor en divulgación científica, la especialista ha llevado su mirada sobre el deseo a instancias como una charla TEDx en Rosario y el Foro Internacional de Educación Sexual en Medios Digitales de la Unesco en Estambul. El evento es exclusivo para mayores de 18 años, con entradas desde $15.000 disponibles en boletería del teatro y por Ticketmaster.

Carrera: una mirada juglaresca sobre José Miguel Carrera

Premiada como Mejor Dirección 2025 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile para Francisco Sánchez y Sebastián Vila, la puesta de Tryo Teatro Banda regresa a la sala universitaria entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre, en coproducción con Teatro Finis Terrae, tras una primera temporada celebrada por público y crítica. La obra despoja a José Miguel Carrera de la solemnidad de los retratos oficiales para mostrarlo humano y contradictorio: el militar, el revolucionario y el prócer polémico de la independencia chilena aparece atravesado por sus pasiones, sus errores y también por su dimensión familiar.

Protagonizada por Sebastián Vila y Francisco Sánchez, este último se multiplica en distintos personajes históricos —entre ellos Bernardo O’Higgins, José de San Martín, James Madison y Mercedes Fontecilla—, generando un vertiginoso juego de transformaciones que recorre la vida del prócer desde su autoproclamación como Director Supremo a los 26 años hasta su fusilamiento en Mendoza. La investigación detrás del montaje comenzó en 2020 y se extendió por años, cruzando textos históricos y biográficos; según explicó su director Francisco Sánchez, la propuesta busca revisar a un personaje “muy desconocido para los chilenos”, alejado del héroe intachable y retratado también como padre y marido.

La música en vivo aporta otra capa esencial a la experiencia: en esta temporada, la cellista Anais Prieto suma una dimensión sonora que dialoga con la actuación y construye la atmósfera de época, parte de la identidad juglaresca que caracteriza a Tryo Teatro Banda desde su fundación en el año 2000. Con funciones de jueves a domingo en Av. Pocuro 1935, Providencia, y entradas desde $7.500 para estudiantes, el montaje —recomendado desde los 12 años— combina humor, historia y crítica social en una experiencia pensada para públicos jóvenes y familiares.

Puerto Amores celebra la chilenidad con comedia guachaca

Inspirada en el imaginario de Roberto y Lalo Parra, la nueva apuesta de La Memoria Guachaca presenta su temporada estreno del 27 de agosto al 12 de septiembre en Teatro Mori Recoleta, tras una única función a tablero vuelto en mayo pasado. Escrita y dirigida por Rodrigo Cabello Zárate, con dirección musical de Juan Bustamante, la comedia musical romántica y familiar transcurre en una pintoresca caleta de mediados del siglo XX, donde la llegada de un misterioso forastero altera la vida de sus habitantes y desata una historia de amores, secretos y enredos.

El montaje, protagonizado por Ema Pinto, Li Milagros, Manuel Castro Volpato y Rafael de la Reguera, recorre ritmos como el foxtrot, el bolero, el swing, los valses porteños, los tangos y las cuecas choras, construyendo una atmósfera que remite a la vida social y musical de los puertos chilenos del siglo pasado. “En el mes de la chilenidad proponemos una celebración que va más allá de los símbolos tradicionales y pone en escena una parte del patrimonio cotidiano del país”, señala su director, quien define el lenguaje de la obra como Jazz Criollo, un cruce entre el jazz y el ADN musical de la bohemia popular chilena.

Más que un recital de canciones, la propuesta se construye como un relato continuo donde músicos, actores y cantantes interpretan personajes y situaciones a lo largo de la función, en un cruce orgánico entre música y teatro. Con funciones de jueves a sábado a las 20 h en Teatro Mori Recoleta (Bellavista 77), entradas desde $8.000 en preventa y recomendada desde los 6 años, la obra se suma a la programación del mes de la chilenidad con un espectáculo alegre, emotivo y profundamente popular.

Itinerancias Literarias regresa gratis a GAM con Nicolás Cruz

Tras recorrer durante julio y agosto seis establecimientos educacionales de Puente Alto, el proyecto Itinerancias Literarias para Primeros Lectores regresa a GAM con dos actividades gratuitas para acercar la literatura, la poesía y la creación a las infancias. El sábado 29 de agosto, a las 16:00 horas, el ciclo continuará con un encuentro con el escritor Nicolás Cruz, autor de títulos como Leo León: las aventuras de un perro campeón y La patria cruda, quien propondrá una conversación participativa sobre cómo nacen las historias y de qué manera las experiencias cotidianas pueden transformarse en literatura. “Cuando los niños conocen a quienes escriben libros entienden que las historias nacen de personas reales”, señala el autor sobre esta instancia pensada para niñas y niños desde los 7 años.

Impulsado por Milagros Producciones y financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, el proyecto contempla 30 actividades gratuitas entre mayo y noviembre en Santiago, Puente Alto, Lo Barnechea, El Monte y Cerro Navia, buscando instalar la lectura temprana como una experiencia artística, afectiva y colectiva. Ambas jornadas en BiblioGAM (Alameda 227) son gratuitas, con Caracol recomendado desde los 4 años y el encuentro con Cruz desde los 7.