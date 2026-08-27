FOTOS – Museo de Historia Natural de Londres seleccionó las mejores imágenes de la vida silvestre de 2026

El Museo de Historia Natural de Londres informó que recibió más de 65 mil fotos de profesionales pertenecientes a más de 121 países.

ERNEST PORTER

Más de 65 mil fotos recibió el Museo de Historia Natural de Londres para su concurso anual de la vida silvestre, de las cuales seleccionó 100 para la instancia final, en la que se elegirá a la mejor imagen del 2026.

De acuerdo con lo revelado por la institución, los postulantes son fotógrafos pertenecientes a más de 121 países.

Según lo previsto, el jurado dará a conocer su decisión poco antes de inaugurar su exposición, a partir del próximo 16 de octubre de este año.

Exposición de las fotos de la vida silvestre

En su presentación de la exhibición, el museo plantea que “más allá de su impresionante valor artístico, las fotografías galardonadas ofrecen valiosas perspectivas sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta hoy en día. Iluminan a las personas, los lugares y las especies que más necesitan nuestra atención”.

En particular, en la página web se invita a los interesados a recorrer el mundo a través de la lente de los mejores fotógrafos de vida silvestre del planeta.

“Presentada con esmero en un entorno tranquilo y contemplativo, la exposición te invita a bajar el ritmo, observar con atención y descubrir las historias más fascinantes de la naturaleza“, puntualiza.