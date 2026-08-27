¿Vozinha o Maureira? Ortiz responde sobre quién será el arquero titular en Colo Colo

El DT de Colo Colo destacó el estreno de Vozinha y abordó la lucha que tendrá con Gabriel Maureira en el arco.

Después de tres semanas de haber arribado a Chile, llegó el esperado debut de Vozinha en el arco de Colo Colo, donde mantuvo su arco invicto en la victoria 3-0 sobre Unión Española en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El arquero sensación del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde dejó buenas sensaciones para los hinchas, quienes ovacionaron cada una de sus intervenciones.

En este marco, ahora comienza la disputa por la titularidad con Gabriel Maureira, que ha sido inamovible en el once estelar del entrenador Fernando Ortiz tras la lesión de Fernando de Paul.

Vozinha o Maureira: La decisión que debe tomar Ortiz en el arco de Colo Colo

Bajo este contexto, Tano abordó la lucha que protagonizarán los dos porteros de cara a los próximos partidos de Colo Colo en la Liga de Primera, donde afirmó que nadie tiene el puesto asegurado.

“Lo hizo muy bien mas allá del rival y circunstancia de juego que quizás no fue tan exigente, pero no me gusta comprometerme a una palabra que el día de mañana puede ser contradictorio“, expuso el DT sobre Vozinha.

Por ello, sostuvo que al igual como se hace en todos los puestos, espera una bonita lucha por ser el titular del equipo.

“El día de mañana descansará, se recuperará, entrenará y comenzará una mini competencia con Gabriel y ahí yo decidiré quién esta con posibilidades de arrancar”, aseveró Ortiz.