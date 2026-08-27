Kast restituye gabinete de primera dama eliminado por Boric: qué implica y cuáles son sus funciones

El Gobierno repuso la repartición que se disolvió en 2022 y apoyará a Pía Adriasola en diversas actividades.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast reinstauró el gabinete de la primera dama, que había sido eliminado a fines de 2022 durante la administración de Gabriel Boric.

Esta medida se estableció a través de la resolución exenta N°391 de la Dirección Administrativa de la Presidencia, fechada el 13 de mayo de 2026, que dio a conocer Ex-Ante.

Con ello, la actual administración revirtió uno de los cambios institucionales que hizo el gobierno anterior, en el marco de la reformulación del rol que impulsó Irina Karamanos.

De acuerdo a la resolución, la Dirección Administrativa estimó necesario hacer ajustes a la estructura de la Presidencia para responder “de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales a través de la reincorporación del Gabinete Primera Dama”.

Qué funciones tendrá el gabinete de la primera dama

Respecto a las funciones que tendrá el equipo que trabaja con María Pía Adriasola, está “prestar asesoría a la primera dama en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales“. En este marco, también participará en la elaboración y seguimiento de iniciativas relacionadas con mujer, infancia, familia y adultos mayores.

La repartición también estará a cargo de la articulación de proyectos sociales y culturales y la colaboración con entidades públicas y privadas en las actividades que lleve a cabo la primera dama, en coordinación con los organismos del Estado correspondientes.

Sumado a ello, el gabinete prestará apoyo en “la elaboración de discursos y presentaciones” y en las actividades oficiales nacionales e internacionales de carácter protocolar de la primera dama.