Comienzan las celebraciones de Fiestas Patrias (y mucho más)

Desde conciertos infantiles y videoarte en Plaza Italia hasta música a la chilena en Las Condes, una fiesta ciudadana en La Moneda y Los Jaivas en Vitacura: así se celebra septiembre en Santiago.

Septiembre llega cargado de música, patrimonio y cultura familiar en Santiago. Entre conciertos infantiles en el Teatro CA660, una noche única de videoarte internacional en Plaza Italia, un ciclo de música chilena en el Teatro Municipal de Las Condes, una fiesta ciudadana en el Centro Cultural La Moneda y la tradicional Chile Lindo en Vitacura, la agenda de Fiestas Patrias reúne opciones para todas las edades y todos los gustos.

Vitacura celebra Chile Lindo 2026 con Los Jaivas y La Noche

La Municipalidad de Vitacura dará inicio a las celebraciones del Mes de la Patria con una nueva edición de Chile Lindo, que reunirá música en vivo, folclore, gastronomía y actividades familiares en el Parque Bicentenario el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, entre las 11:00 y las 21:00 horas, con una programación que tendrá como principales protagonistas a Los Jaivas, La Noche y Benjamín Walker. Camila Merino, alcaldesa de la comuna, destaca que la programación busca reunir a públicos de todas las edades, con espectáculos infantiles, folclore y grandes conciertos.

El sábado, la jornada folclórica comenzará a las 12:30 h con Mirtha Iturra y cerrará a las 20:00 h con La Noche; el domingo, tras artistas como Con Tormento y Pandero y Benjamín Walker, el cierre estará a cargo de Los Jaivas a las 20:00 horas. Ambas jornadas incluyen además clases gratuitas de cueca, espectáculos de circo para niños y una zona familiar con juegos, granja educativa y paseos a caballo.

La entrada general tiene un valor de $15.000, con descuentos para tarjeta Mi Vita, suscriptores de El Mercurio y personas mayores, en una cita que se ha consolidado como el puntapié inicial de las Fiestas Patrias en la comuna.

Una celebración de la chilenidad en el CCLM

En el Centro Cultural La Moneda ya se puede ver la exhibición “Chilenidad: Estéticas y materias mestizas”. La muestra, que puede visitarse hasta el 27 de septiembre, reúne piezas de la colección del Museo de Colchagua —estribos, espuelas, frenos y un guitarrón— junto a gigantografías inspiradas en grabados del siglo XIX.

La exposición propone explorar la cultura material mestiza como un elemento fundamental en la construcción de la identidad chilena, contextualizando históricamente las piezas y aportando a la apreciación de la producción artesanal nacional como una de las expresiones culturales más significativas de nuestro país.

En el marco del Mes de la Chilenidad, esta muestra reúne más de 30 estribos y espuelas, además de frenos, un guitarrón y una montura femenina, pertenecientes a la colección del Museo de Colchagua, exhibidas en diálogo con una intervención gráfica compuesta por gigantografías inspiradas en grabados y pinturas del siglo XIX, entre las cuales destacan El huaso y la lavandera (1835) del artista alemán Johann Moritz Rugendas, y 18 de septiembre en el Campo de Marte (1835) y Mujer cabalgando de Ernest Charton.

Mazapán y La Patogallina llenan de recuerdos el Teatro CA660

El primer fin de semana de septiembre, el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes reunirá a distintas generaciones con dos íconos de la cultura infantil chilena. El sábado 5, a las 18:00 horas, Mazapán celebrará 50 años de trayectoria con un concierto familiar que repasa clásicos como “La Vaquita Loca” y “Una Cuncuna”, en un recorrido de una hora pensado para unir a toda la familia.

El domingo 6, a la misma hora, La Patogallina presentará “Viaje a la Luna”, montaje inspirado en la película de Georges Méliès de 1902 que combina teatro, cine y música en vivo, con proyecciones en circuito cerrado de escenas grabadas por los propios actores durante la función. Dirigida por Martín Erazo, cofundador de la compañía, la obra propone una experiencia lúdica y dinámica con fuerte participación del público.

Las entradas para ambos espectáculos están disponibles a través de Ticketplus, con precios que van desde los $17.000 hasta los $42.000.

Video Panorámica ilumina Plaza Italia con más de 35 obras

Por una sola noche, mañana viernes 4 de septiembre, quienes transiten por Plaza Italia podrán encontrarse con una escena inusual: desde el octavo piso del edificio de Merced 22, más de 35 obras de videoarte serán proyectadas hacia los ventanales de Galería La Fuerza, haciéndose visibles desde la calle. Se trata de Video Panorámica, muestra curada por los artistas Mijal Melnick y Felipe Ulloa que busca sacar el videoarte de sus circuitos habituales.

La selección reúne a creadores de Chile y el extranjero, entre ellos Hito Steyerl, Harun Farocki, Francis Alÿs e Iván Navarro, además de nombres locales como Claudia Aravena y Patricia Domínguez, con colaboraciones internacionales de FluxusMuseum, Videodrome y Residencia Coordenadas. “Queremos que el videoarte se cruce con gente que nunca iría a buscarlo”, explica Melnick sobre la propuesta de instalar la muestra frente a uno de los espacios públicos más simbólicos de Santiago.

La actividad es gratuita y autogestionada, con proyección continua entre las 19:00 y las 22:00 horas del viernes 4 de septiembre, en Galería La Fuerza (Merced 22, Santiago).

“Conciertos a la Chilena” celebran las Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Las Condes

Entre el 10 y el 16 de septiembre, el Teatro Municipal de Las Condes (TMLC) dedicará una semana completa a la música nacional, con un artista distinto cada día. El ciclo abre el 10 de septiembre con SantaFeria y su “cumbia casera”, continúa el 12 con Daniel Muñoz y Los Marujos repasando el disco “También es Cueca”, y el 13 con Javiera Parra y su concierto “Retrospectiva”, que recorre 30 años de carrera con himnos como “Humedad” y “La maldita primavera”.

El 15 de septiembre será el turno de “Voces de Oro de Chile”, con María Esther Zamora y Joselo Osses, dos referentes de la cueca y la música popular, mientras que el ciclo cierra el 16 con Los Huasos Quincheros, celebrando 90 años de trayectoria dedicados al folclor nacional.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del TMLC (Av. Apoquindo 3300) y en su sitio web, con descuentos disponibles para quienes cuenten con la Tarjeta Vecino Las Condes.