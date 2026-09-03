Cadem: aprobación de Kast cae a su nivel más bajo desde el inicio del Gobierno

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast descendió a 34%, su nivel más bajo desde el inicio del Gobierno. A su vez, el 61% de los encuestados desaprobó su gestión.
El sondeo reveló también que el mal desempeño de la economía también golpeó la imagen del Gobierno. Un 83% declaró que no le sorprendió el resultado negativo del Imacec de julio, duya caída del 1,5% es la peor desde marzo de 2023.
La percepción de que Chile va por un mal camino aumentó a 63%, el nivel más alto registrado desde el inicio del Gobierno de Kast. En contraste, solo el 32% considera que el país va por un buen camino. Las expectativas negativas sobre el empleo (91%), son las más altas desde mediados del 2020, cuando el país estaba en plena pandemia.
Asimismo, el 82% estima que la situación económica de los consumidores para adquirir bienes y servicios es negativa. Se trata de la percepción más baja desde julio de 2014, fecha en la que se comenzó a realizar esta pregunta en el sondeo.
Un 24% cree que la situación económica mejorará durante el segundo semestre, un 37% que no experimentará variaciones y el 36% que empeorará. La aprobación de la megarreforma tampoco logró mejorar las percepciones sobre la economía: un 4% cree que esta ley favorecerá el crecimiento económico en el corto plazo, el 20% que se mantendrá igual, un 38% que aumentará en el mediano a largo plazo y un 33% que disminuirá en el mismo periodo.
A nivel familiar, solo el 10% declara que el presupuesto le alcanza bien y que logra ahorrar, el 52% que solo cubre lo justo y el 36% que no le alcanza.