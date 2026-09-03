Cadem: aprobación de Kast cae a su nivel más bajo desde el inicio del Gobierno

Uno de los factores que golpeó la imagen del Gobierno fue el mal desempeño de la economía.

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast descendió a 34%, su nivel más bajo desde el inicio del Gobierno. A su vez, el 61% de los encuestados desaprobó su gestión.

El sondeo reveló también que el mal desempeño de la economía también golpeó la imagen del Gobierno. Un 83% declaró que no le sorprendió el resultado negativo del Imacec de julio, duya caída del 1,5% es la peor desde marzo de 2023.

La percepción de que Chile va por un mal camino aumentó a 63%, el nivel más alto registrado desde el inicio del Gobierno de Kast. En contraste, solo el 32% considera que el país va por un buen camino. Las expectativas negativas sobre el empleo (91%), son las más altas desde mediados del 2020, cuando el país estaba en plena pandemia.

Asimismo, el 82% estima que la situación económica de los consumidores para adquirir bienes y servicios es negativa. Se trata de la percepción más baja desde julio de 2014, fecha en la que se comenzó a realizar esta pregunta en el sondeo.

Un 24% cree que la situación económica mejorará durante el segundo semestre, un 37% que no experimentará variaciones y el 36% que empeorará. La aprobación de la megarreforma tampoco logró mejorar las percepciones sobre la economía: un 4% cree que esta ley favorecerá el crecimiento económico en el corto plazo, el 20% que se mantendrá igual, un 38% que aumentará en el mediano a largo plazo y un 33% que disminuirá en el mismo periodo.

A nivel familiar, solo el 10% declara que el presupuesto le alcanza bien y que logra ahorrar, el 52% que solo cubre lo justo y el 36% que no le alcanza.