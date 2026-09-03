Kast se reúne con alcalde White y recalca: “Ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado”

El jefe comunal destacó que con el mandatario tienen un “objetivo en común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”.

El presidente José Antonio Kast se reunió la mañana de este jueves con el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), luego de que un prófugo de la justicia conocido como “Indio Juan” planeara asesinar al jefe comunal.

“Sé que ha pasado momentos difíciles (…) Nuestras autoridades, nuestra ciudadanía siempre contarán con la protección del Estado. Este no es un tema de un gobierno u otro, es un tema de Estado, una lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las disputas entre estas bandas”, dijo Kast.

A su turno, White aseguró que con Kast tienen “un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta situación sea una oportunidad para fortalecernos, poner en perspectiva aquellas cosas que diariamente viven muchas personas. Pero lo que no podemos hacer es escondernos y dar un paso atrás“, añadió.

Hacia el final de su discurso, el jefe de Estado hizo alusión a la decisión de la justicia de revocar el traslado del clan Chen. “Los que los vecinos piden es más seguridad y en eso estamos trabajando, impulsando distintos cuerpos legales con debates legítimos. Pero queremos poner la atención sobre este tema y por eso bienvenido los debates, sea de la agenda ACOT, sea de distintas reformas constitucionales. Hemos visto que se revirtió la decisión de un juez que solicitó el traslado de criminales de la cárcel de La Laguna de vuelta a su zona de confort”, destacó.

“Como digo, ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado. Se van a encontrar con el Estado (…) Esta batalla la vamos a ganar. Chile no merece vivir lo que se está viviendo hoy día. Puede que nos tome un tiempo, sí, pero lo vamos a lograr”, cerrÓ.

