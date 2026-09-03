Programación de la fecha 22 de la Liga: cuándo y contra quiénes juegan Colo Colo, Católica y la U

Dependiendo de los resultados del fin de semana, el Cacique podría sacarles 19 puntos de ventaja a sus escoltas.

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Entre este viernes 4 y el lunes 7 de septiembre se disputarán los ocho partidos correspondientes a la fecha 22 de la Liga de Primera, en la que, dependiendo de los resultados, el líder Colo Colo podría sacarles hasta 19 puntos de ventaja a sus escoltas, Universidad Católica y la U. de Chile.

El inicio de la fecha está programado para las 20:30 horas de mañana viernes en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Audax Italiano.

Por tu parte, Deportes Limache y Cobresal disputarán el último partido el lunes 7, en el Estadio Lucio Fariña, a partir de las 20:00 horas.

Cuándo juegan Colo Colo, Católica y la U

Para el día sábado están programados dos de los duelos más importantes de la fecha 22 de la Liga de Primera.

En primer término, desde las 17:30 horas, Everton recibirá en el estadio Sausalito al sublíder Universidad Católica, que cuenta en sus filas con el goleador del torneo, Fernando Zampedri.

Más tarde, a contar de las 20:00 horas, la U. de Chile enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con la misión de obtener los tres puntos para mantenerse como sublíder junto a los cruzados, tras las dos derrotas consecutivas que lo alejaron de la opción de darle caza al puntero.

Colo Colo, por su parte, viajará hasta la Región del Biobío para enfrentar a Huachipato en el Estadio Ester Roa a partir de las 17:00 horas del domingo.

Con anterioridad, Deportes La Serena jugará ante Ñublense en el Estadio La Portada desde las 12:30 horas, mientras que O’Higgins recibirá a Unión La Calera en el Estadio El Teniente, a las 14:45 horas.

El duelo entre Palestino y Universidad de Concepción, programado para las 19:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, cerrará la jornada de partidos dominicales.