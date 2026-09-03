Mourinho destaca gesto de Pellegrini, lo llena de elogios y se arrepiente de cruces pasados: “Te sientes idiota”

En medio de la previa del partido entre el Real Betis y el Real Madrid por LaLiga, José Mourinho sorprendió con grandes elogios hacia Manuel Pellegrini y recordó los antiguos cruces con el entrenador chileno.

El DT del conjunto madrileño reconoció que a lo largo de su carrera ha protagonizado situaciones y ha hecho declaraciones de las que posteriormente se ha arrepentido, incluyendo antiguos dardos dirigidos al técnico nacional.

“Yo no reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás el tiempo. Esta es mi filosofía. Pero obviamente que en el pasado tan largo del fútbol, hay palabras, cosas, que uno dice y hace, y que después te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado”, partió diciendo Mourinho.

Siguiendo en esa línea, recordó sus antiguos cruces con Pellegrini: “Yo por eso no reprocho, pero obviamente que con él yo he tenido alguna palabra, algún comentario, muy estúpido“.

Por otro lado, con su particular humor, el portugués recordó la Premier League que el chileno ganó al mando del Manchester City en la temporada 2013-14. Allí, el Chelsea de Mourinho derrotó 2-0 al Liverpool en Anfield, lo que fue clave para que el equipo del ingeniero terminara levantando el trofeo.

“Después, y ahora seguramente si nos escucha se va a reír: le he pagado bien. La Premier League que ganó con el Manchester City se la he regalado yo, porque a dos partidos del final, si el Liverpool empataba con el Chelsea, el Liverpool es campeón. Nosotros hemos ganado, y él ha sido campeón. He pagado bien”, dijo en tono de broma.

El gesto de Pellegrini que destacó Mourinho

Otro de los momentos que recordó The Special One fue un amistoso que protagonizaron el Betis y la Roma en 2021, el cual culminó 5-2 a favor de los españoles, donde Mourinho fue expulsado.

“Después nos hemos encontrado alguna vez y él ha tenido una cosa de gran señor: en un amistoso Betis vs. Roma, donde Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, hemos quedado con siete jugadores en campo…”, expresó.

En este marco, resaltó un gesto que tuvo Pellegrini: “Él ha dicho a sus jugadores: no vamos a machacar a este. Y él fue el señor, que pudiendo meternos ocho, nos ha metido tres o cuatro“.

“Para mí, un gran entrenador, un ejemplo como entrenador y como persona. Me gusta mucho”, concluyó Mourinho.