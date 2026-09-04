Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
Panoramas

Salón Internacional de la Historieta se toma el Centro Cultural La Moneda

Hasta el domingo 6 de septiembre se realiza el encuentro gratuito con más de 30 expositores de Chile, Perú y Bolivia, una muestra sobre la infancia chilena en el cómic y la entrega de los Premios Pepo 2026.

Foto del editor Felipe Ramos
Felipe Ramos

Los fanáticos del cómic, la manga y la historieta tienen una nueva cita en el centro de Santiago. Entre el 4 y el 6 de septiembre, el Centro Cultural La Moneda (CCLM) recibirá por tercer año consecutivo el Salón Internacional de la Historieta, un encuentro que durante tres jornadas reunirá a autores, editoriales y aficionados de Chile y de otros países de Latinoamérica.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de Sebastián Ríos, nieto de Pepo, el historietista y caricaturista chileno que creó a Condorito en 1949. Durante el encuentro habrá un stand con material original del dibujante, incluyendo piezas del icónico personaje y otras obras, que permitirá al público conocer de cerca la técnica de trabajo de uno de los principales referentes de la historieta nacional.

El Salón también será escenario de una exposición del narrador gráfico e ilustrador Claudio Muñoz, quien presentará una selección de páginas originales realizadas en tinta china y acuarela. La muestra, titulada Infancias Chilenas y el Arte de la Narrativa Gráfica: Memoria e Identidad Representadas en Historieta, propone una mirada sobre cómo han cambiado las infancias en Chile a través de tres obras: la representación del joven mapuche en Lautaro, las aventuras y picardía de Papelucho en historietas de mediados del siglo XX, y las vivencias contemporáneas retratadas en Futbolitas. El recorrido conecta pueblos originarios, cultura popular y literatura con el lenguaje de la narrativa gráfica, mostrando cómo distintas generaciones de artistas han representado a la sociedad chilena.

Más de 30 expositores y visitas internacionales

Esta edición contará con la participación de más de 30 expositores y nombres destacados de la narrativa gráfica chilena, entre ellos Catalina Corvalán, Nicol NiKoru Álvarez, Rodrigo López, Fyto Manga y Diego Novanim Zúñiga. A ellos se sumarán invitados internacionales como Salvador Pomar, de la Asociación Boliviana de Creadores de Historieta (ABCH), y Omar Vallejos, representante de NINAKAMI / Estudio Luma SAC de Perú.

Otro de los momentos centrales del encuentro será la entrega de los Premios Pepo 2026, que se realizará el sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas. Los galardones tienen una particularidad: quienes participan en la votación son narradores gráficos que hayan publicado historietas en formato físico o digital durante los últimos diez años.

Programa

Sábado 5 de septiembre

  • 11:00 a 12:00 h | Charla: Arcagen: Creando mundos post-apocalípticos, por Novanim
  • 12:00 a 13:00 h | Charla sobre la revista de ciencia ficción Rocket (1965), por Editorial GatoEditor
  • 13:00 a 14:00 h | Mesa redonda: Institucionalidad en la profesión de la historieta, con Omar Vallejos (Perú) y Salvador Pomar (Bolivia)
  • 15:00 a 16:00 h | Presentación de novela gráfica: Chinchineras, de Editorial Cafune
  • 16:00 a 17:00 h | Mesa redonda: Homenaje a Mortis, organizada por Editorial Ariete
  • 17:00 a 18:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: El Dormilón. La Caravana, de Editorial Antu
  • 18:00 a 19:00 h | Premios Pepo: ceremonia de premiación de la narrativa gráfica

Domingo 6 de septiembre

  • 11:00 a 12:00 h | Presentación de novela gráfica: León, de Mauricio Salfate
  • 12:00 a 13:00 h | Presentación de novela gráfica: Fuera de campo, de Catalina Contreras (Tren Bala)
  • 13:00 a 14:00 h | Lanzamiento doble: Chumanguito. Un niño de la Patagonia, de Vicente Plaza, y Aventuras del Mago Chu Man-fu, de Jorge Christie, por NautaColecciones
  • 15:00 a 16:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: Aravco Integral, de Editorial Ariete
  • 16:00 a 17:00 h | Presentación y lanzamiento: La Historia de la Historieta Boliviana, por Salvador Pomar (Bolivia)
  • 17:00 a 18:00 h | Charla: Sobre el cómic, identidad cultural y expresión, con Omar Vallejos (Perú)
  • 18:00 a 19:00 h | Cierre: conclusiones finales del Salón

Notas relacionadas

Milei y Kast: El energúmeno y el monje
Opinión

Milei y Kast: El energúmeno y el monje

Lo que Milei improvisa a los gritos, en Kast es doctrina de toda una vida. Uno inventa un enemigo por semana; el otro tiene el mismo, sin variaciones, desde la infancia. Milei es el fuego que ilumina y se apaga. Kast es la brasa que no se ve, pero dura.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
Nace Fundación Transelec para fortalecer vínculo con comunidades de Arica y Chiloé
Presentado por

Nace Fundación Transelec para fortalecer vínculo con comunidades de Arica y Chiloé

La nueva entidad busca proyectar a largo plazo la histórica relación de la compañía con los territorios donde está presente, con foco inicial en educación y emprendimiento, energía comunitaria, acompañamiento y respuesta ante emergencias; y efectiva evaluación socio ambiental de proyectos propios o de terceros. Uno de sus primeros programas de educación, Luces, ya se encuentra en etapa piloto en la Región del Biobío.

María José Crespo
Pedro Mujica, autor: “Falta tiempo para calificar cuán iliberal puede ser o no el Gobierno de Kast”
Política

Pedro Mujica, autor: “Falta tiempo para calificar cuán iliberal puede ser o no el Gobierno de Kast”

En conversación con EL DÍNAMO, el autor de ¿Por qué gana la derecha radical populista? explica qué distingue a este fenómeno de la derecha conservadora tradicional y de los regímenes autocráticos de izquierda, evalúa si el proyecto de reforma constitucional en seguridad del Gobierno de José Antonio Kast constituye o no un signo de iliberalismo, y analiza la polarización política que dejaron los procesos constituyentes en Chile.

Daniel Lillo