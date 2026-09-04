Nace Fundación Transelec para fortalecer vínculo con comunidades de Arica y Chiloé

La nueva entidad busca proyectar a largo plazo la histórica relación de la compañía con los territorios donde está presente, con foco inicial en educación y emprendimiento, energía comunitaria, acompañamiento y respuesta ante emergencias; y efectiva evaluación socio ambiental de proyectos propios o de terceros. Uno de sus primeros programas de educación, Luces, ya se encuentra en etapa piloto en la Región del Biobío.

Ante la presencia de todos sus colaboradores, la ministra de Energía, Ximena Rincón; representantes del Ejército de Chile; de la Academia y autoridades del ministerio del Medio Ambiente, entre otros, Transelec anunció la creación de Fundación Transelec, organización que busca conectar personas, conocimiento, capacidades y oportunidades, poniendo en valor la presencia territorial que la compañía ha construido durante décadas a lo largo de Chile con el propósito de profundizar y proyectar en el largo plazo su vínculo con las comunidades y territorios donde está presente.

Transelec -la mayor empresa transmisora del país- opera infraestructura esencial con presencia en distintos territorios, cerca de comunidades, localidades y actividades productivas. Desde esa experiencia surge la Fundación, que busca dar una expresión propia y de largo plazo a una relación que la compañía ha desarrollado históricamente con su entorno.

“La Fundación no es una capa administrativa más, sino que es una institución con arquitectura propia, con equipos especializados, con metodología, con continuidad más allá de quien esté a cargo. No viene a reemplazar el vínculo de Transelec con sus territorios. Viene a reforzarlos, a profesionalizarlos, a hacerlos permanentes (…) Es un pilar estratégico, y queremos hacerlo de manera sostenible. Donde Transelec tiene una subestación, va a tener presencia estructural y permanente a través de los programas de nuestra Fundación”, afirmó Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec.

El trabajo de la Fundación se estructurará en cuatro pilares: Educación, Energía Comunitaria, Emergencias y Evaluación (referida al SEIA), todos bajo una misma lógica: conectar y generar oportunidades.

El primer pilar estará enfocado en Educación y emprendimiento, partiendo por establecimientos cercanos a la presencia territorial de Transelec. Bajo el concepto Luces, la Fundación desarrollará una plataforma de iniciativas orientadas a entregar herramientas a docentes, promover la participación de comunidades educativas, generar experiencias de aprendizaje y fortalecer una red de colegios. Entre sus líneas de acción se contempla el trabajo con profesores, concursos e iniciativas de participación, el programa Luces e iniciativas de desarrollo de habilidades socioemocionales.

Luces ya cuenta con un piloto en ejecución en la Región del Biobío, que pone el foco en los docentes y en el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños. A través del trabajo con América Solidaria, contempla la capacitación de profesores para que puedan desarrollar estas habilidades en sus estudiantes.

El segundo pilar, Energía Comunitaria, busca acercar a las comunidades conocimiento, herramientas, redes y oportunidades, aprovechando las capacidades y alianzas que Transelec ha desarrollado. La Fundación proyecta para ello espacios comunitarios que puedan funcionar como puntos de encuentro para actividades formativas, charlas, iniciativas de emprendimiento y vinculación con nuevas redes, una suerte de sedes vecinales iluminadas.

El pilar de Emergencias aspira contribuir a una coordinación efectiva en emergencias de Transelec en los territorios donde opera, poniendo énfasis en el diálogo, la cercanía y el conocimiento de las realidades locales y la capilaridad de la presencia de Transelec en el país, para llegar con ayuda. Tal como ocurrió con las emergencias producto de los incendios en el verano o en la Región de Coquimbo y Atacama, hace pocas semanas atrás.

El cuarto pilar es Evaluación, se refiere al acompañamiento silencioso en los proyectos de SEIA y busca aprovechar el conocimiento de proyectos y la realidad en los territorios, para construir estrategias socioambientales con sentido para las comunidades y para los proyectos.

Iniciativas en acción

La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó la relevancia de que empresas que desarrollan infraestructura estratégica para el país profundicen su relación con las comunidades con que interactúan. “Constituir una fundación no es un gesto meramente administrativo. Es decir en voz alta que el relacionamiento con las comunidades no es un anexo del negocio, sino una parte principal de la actividad que esta empresa desarrolla en nuestro país. Esta fundación representa un nuevo paso en ese camino, una forma de profundizar el vínculo con las comunidades y dar mayor continuidad a ese compromiso, para que se institucionalice y permanezca”, afirmó Rincón.

La autoridad destacó también especialmente el programa Luces, impulsado por Fundación Transelec, como ejemplo de colaboración con las comunidades: una iniciativa que, a su juicio, “puede multiplicar lo que el Estado solo no alcanza a hacer”.

Transelec espera que la Fundación sea una red que crezca desde los territorios y que, con el tiempo, permita que más personas puedan acceder a educación, conocimiento, capacidades, colaboración y apoyo.

El objetivo final es que esa red tenga un efecto que vaya más allá de cada iniciativa individual: que permita fortalecer capacidades, generar vínculos y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para las personas y comunidades.

En esa misma línea, además, contempla un programa de voluntariado interno, a través del cual los colaboradores podrán participar activamente en sus iniciativas. Esta dimensión busca poner también las capacidades y experiencia de los propios equipos de la compañía al servicio de los objetivos de la Fundación.

Más información en: https://www.transelec.cl/fundacion/